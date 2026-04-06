Onda Deportiva Coruña, 06/04/2026

Mario Soriano da brillo al Deportivo, combinando con Altimira y Ximo Navarro, en el empate contra el Málaga

Y el director del juego del Deportivo estaba en casa. Con Mario Soriano dirigiendo y la combinación con Altimira y Ximo Navarro, el Deportivo, que fue de menos a más, acabó acosando a un Málaga al que no pudo derribar, porque Niño, a balón parado, consiguió igualar el gol de Mulattieri, después de que Alfonso Herrero lo parara casi todo. Riazor, y sus aledaños, vivieron un ambientazo propio de primera División con récord de asistencia, 28423 espectadores. En Riazor puede ascender el próximo domingo el Fabril ganando al Ourense y fallando el Oviedo Vetusta. Además, el Deportivo Abanca amarró la permanencia, como el Baxi Ferrol. Y el próximo sábado, partidazo de baloncesto en el Coliseum, con el Leyma Basquet Coruña y el Obradoiro buscando una victoria que dé el ascenso directo a la ACB.