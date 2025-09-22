La opción de compra de Mulattieri por el Deportivo al Sassuolo en caso de ascenso es de 7 millones de euros

Ambientazo antes del partido del viernes en los aledaños de Riazor. Y fiesta ya desde el minuto 7, cuándo una jugada de Mulattieri por banda acabó en el gol en propia puerta de Álvaro Carrillo, lo cual allanó la goleada, sin tener que sufrir como en los partidos ante el Burgos o incluso ante el Sporting de Gijón, aunque en este partido el final fue feliz por el golazo de Barcial.

Contra el Huesca, Antonio Hidalgo apostó por Mulattieri como titular, aunque Zakaria Eddahchouri había marcado tres goles en Mendizorroza. Mulattieri llegó cedido al Deportivo desde el Sassuolo con opción de compra obligatoria en caso de ascenso. Fernando Soriano también añadía el día de la presentación, que también se tenían que cumplir unos "hitos", como goles y partidos jugados. La cifra que debería abonar el Deportivo son siete millones de euros. Digo debería, porque todo en esta vida es negociable, aunque ahora lo firmado son los siete millones de euros.

Escuchamos a Mella, feliz por la victoria y haciendo referencia a la oportunidad que supone participar en el Mundial Sub20 en Chile.

Felicidad de Mella y felicidad de los 23415 espectadores, descontando los 15 que vinieron de Huesca. Entre los 23400 restantes cuento a Juan Carlos Escotet. El dueño y presidente del Deportivo se unió a la ola que hizo la afición blanquiazul para celebrar la victoria y la goleada ante la S.D. Huesca. Liderato el viernes. Y liderato hoy, compartiendo con el Cádiz, con 14 puntos sobre 18, tras el empate ayer del Racing de Santander y la derrota del Valladolid en Albacete.

La mañana nos ha dejado la segunda destitución de la temporada. La Cultural y Deportiva Leonesa, en la que juega cedido el deportivista Luís Chacón, anunciaba esta mañana que prescinde de Raúl Llona.

Por lo demás, el fin de semana nos dejó la primera derrota del Deportivo Abanca en VAldedebas contra el Real Madrid por 4-0. Por su parte, el Fabril ganó por 2-1 "in extremis" al Salamanca, con el gol de Rubén Fernández.

El Racing de Ferrrol perdió el primer partido de la temporada en el Anxo Carro. Zalaya adelantó al Racing en el minuto 9, pero al equipo ferrolano le pasaron factura las expulsiones de Miguel Leal y de Jairo Noriega. Nico Reniero y Gayá le dieron la vuelta al marcador.

Y en polideportivo, excepto el Deportivo Liceo, que perdió en las semifinales de la Supercopa de España ante el Barcelona, muchas alegrías: El Baxi Ferrol ganó la Copa Galicia de baloncesto, al ganar en la final celebrada en Narón al Ensino de Lugo por 64-60. Felicidad en el balonmano, con la gran victoria del OAR ante el San Pablo Burgos por 33-30. E Incluso acabó la pretemporada para el Leyma BAsquet Coruña con victoria ante el Club Ourense Baloncesto en Lalín por 76-72, en vísperas del comienzo de la competición, el próximo domingo en San Sebastián.