Villanueva de la Serena solicita al Ministerio de Justicia que los niños nacidos en el hospital Don Benito-Villanueva se inscriban como villanovenses

La alcaldesa de Villanueva de la Serena, Ana Belén Fernández, ha atendido a los medios de comunicación este jueves 2 de julio. La edil ha señalado que el Ayuntamiento va a remitir a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes un escrito en el que se solicita que este derecho que han tenido los ciudadanos, se pueda seguir manteniendo como venía sucediendo con cualquier niño nacido en el hospital comarcal Don Benito-Villanueva. Un hospital compartido y con carácter comarcal, destaca la alcaldesa.

Se trata, expresa, de una reivindicación que muchos ciudadanos le han hecho llegar, ya que no han podido inscribir en el Registro Civil a sus hijos como nacidos en Villanueva de la Serena, y obligatoriamente aparecen inscritos como nacidos en Don Benito.

No es ir contra nadie, expresa la alcaldesa, “es defender un derecho, es de justicia el que los villanovenses puedan inscribir, si así lo quieren a sus hijos como nacidos en Villanueva de la Serena, ya que no han nacido en Don Benito”.

Con esta reivindicación, “no vamos contra nadie, solo defendemos un derecho y se trata de un sentimiento identitario y las personas que quieran que sus hijos aparezcan como nacidos en Villanueva de la Serena, puedan hacerlo”.

El que desde enero de 2025 este derecho que existía para inscribir como nacido en Villanueva de la Serena a cualquier niño no se tenga, explica la alcaldesa, es porque se ha aplicado la Ley de 2011 para modernizar los registros civiles, con un registro civil unificado. Al implantarlo, ha desaparecido la opción de hacer una observación, como antes se podía hacer, y era en la que se anotaba la inscripción como nacido en Villanueva de la Serena. Esta opción tan sencilla, con el programa implantado para modernizar los registros, añade, no es posible. Un programa operativo y la tecnología, subraya la alcaldesa, “no pueden impedir un derecho de los ciudadanos”.