La Velá 2026 de Don Benito arranca este domingo con la llegada de la Patrona

Don Benito ultima los preparativos para celebrar y vivir una nueva edición de La Velá, Tradición y Gastronomía, Fiesta de Interés Turístico Regional, que se desarrollará del 27 de septiembre al 12 de octubre con un amplio programa de actividades culturales, gastronómicas y religiosas en torno a la Virgen de las Cruces, Patrona de Don Benito y su comarca.

La programación ha sido presentada en la Casa de los Guillén, en un acto en el que se ha dado a conocer el cartel de esta edición y se han presentado las diferentes propuestas organizadas por la Hermandad de Nuestra Señora de las Cruces, el Ayuntamiento de Don Benito y las entidades colaboradoras.

El acto contó con la participación de la coral HOMEX, el descubrimiento del cartel por parte de Inmaculada Fernández López y la alcaldesa de Don Benito, Elisabeth Medina Bravo, y la presentación del programa religioso a cargo del vicemayordomo de la Hermandad, Rubén Gordo Capilla. Por su parte, la concejala Mercedes Pozo fue la encargada de presentar la programación cultural y gastronómica.

La llegada de la Virgen, este domingo

Uno de los momentos centrales de La Velá será el recibimiento de la Virgen de las Cruces el próximo domingo, 27 de septiembre.

La jornada comenzará a las 17:00 horas, con la salida de la Virgen desde su ermita. A continuación, el cortejo llegará a Don Benito, donde tendrán lugar diferentes actos de bienvenida y acompañamiento hasta la parroquia de Santiago.

La llegada contará con la participación de la Banda Municipal de Música y el Grupo Folklórico Caramancho. Además, en la calle Cruces tendrá lugar el recibimiento a la Patrona a cargo del pregonero de honor de la ciudad, don Ernesto Botrón Tena, obispo de Plasencia. La jornada concluirá con la celebración de la Santa Misa.

Como novedad vinculada a la recuperación de una tradición histórica de la ciudad, San Francisco Javier acompañará este año a la Virgen de las Cruces en su llegada a Don Benito, recuperando una tradición que se perdió hace más de 80 años.

La programación religiosa continuará con la solemne novena a la Virgen de las Cruces, que se celebrará del 3 al 11 de octubre, con jornadas dedicadas a diferentes colectivos de Don Benito y su comarca.