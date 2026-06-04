El IES Lacimurga de Navalvillar de Pela situado entre los referentes nacionales en materia de innovación educativa, sostenibilidad y aprendizaje experiencial

El IES «Lacimurga Constantia Iulia» de Navalvillar de Pela ha sido distinguido como ganador autonómico de Extremadura en las categorías de Secundaria y Formación Profesional de los Premios Nacionales Zinkers 2026, una iniciativa impulsada por la Fundación Repsol para promover la educación en sostenibilidad entre los centros educativos españoles.

Este reconocimiento sitúa al centro extremeño entre los referentes nacionales en materia de innovación educativa, sostenibilidad y aprendizaje experiencial. Además, el instituto se convierte en uno de los escasos centros del país que han logrado alcanzar el máximo reconocimiento autonómico en dos categorías diferentes dentro de una misma edición de estos prestigiosos premios.

Los Premios Zinkers tienen como objetivo fomentar entre el alumnado una comprensión integral de la sostenibilidad, promoviendo valores y competencias como el pensamiento crítico, la creatividad, la cooperación, el emprendimiento y el compromiso con los grandes desafíos sociales, económicos y medioambientales del siglo XXI.

Asimismo, el programa reconoce el trabajo desarrollado por docentes, estudiantes y centros educativos que apuestan por metodologías activas e innovadoras para abordar retos vinculados a la transición ecológica, la economía circular o el desarrollo sostenible

La próxima cita será el 25 de junio, cuando Madrid acoja la Gala Nacional de los Premios Zinkers 2026. En este evento se darán a conocer los ganadores absolutos de las categorías de Primaria, Secundaria, Formación Profesional de Grado Medio y Formación Profesional de Grado Superior entre todos los centros educativos galardonados en las distintas comunidades autónomas.