Don Benito se prepara para una nueva edición del "Desfila Fashion Day"

La concejal de Comercio y Hostelería, Mercedes Pozo, ha presentado esta semana una nueva edición de “Don Benito Desfila Fashion Day”, una iniciativa que se ha consolidado como una de las citas más importantes del calendario comercial del calendario comercial de la ciudad y que tiene como objetivo sacar el comercio local a la calle y acercarlo a la ciudadanía.

En la presentación han participado también Vanesa Casado, presidenta de la Asociación de Comercio, y Esther Martín, vicepresidenta de APYME, como representantes del tejido comercial y empresarial de Don Benito.

El evento se celebrará el próximo viernes 25 de septiembre, a las 19:00 horas, y volverá a convertir la zona comercial de la ciudad en una gran pasarela de 250 metros. La Avenida de la Constitución, la calle Ramón y Cajal y la Plaza de Santo Ángel serán escenario de una tarde en la que se combinarán moda, decoración, ambientación y música.

Mercedes Pozo ha destacado que Don Benito Desfila no es solamente un desfile de moda, sino una forma diferente de mostrar todo lo que ofrece el comercio local y de poner en valor a las personas que están detrás de cada negocio. En esta edición participarán decenas de empresas y cientos de modelos, que contribuirán a llenar de actividad y vida las calles de la ciudad.

La iniciativa mantendrá sus tres bloques habituales: infantil, tradicional y senior, dando espacio y protagonismo a diferentes generaciones. En este sentido, la concejal ha destacado especialmente el bloque senior y su relación con el concepto de economía plateada, poniendo el foco en las personas mayores, su experiencia, participación y oportunidades.

Además, Don Benito Desfila volverá a ser un evento abierto, participativo e inclusivo, con la colaboración de asociaciones locales para facilitar la participación de personas con diferentes capacidades. La organización también ha previsto un espacio reservado para personas con movilidad reducida junto a la Plaza de Santo Ángel.