La 24ª edición de FICON llega a Don Benito del 21 al 23 de octubre

La Institución Ferial de Extremadura (FEVAL) acogerá una nueva edición de FICON INDUSTRIALIZADA, que bajo el lema «Construye con todos» reunirá a empresas, profesionales, administraciones públicas y centros de formación para abordar los principales retos y oportunidades del sector.

Durante tres jornadas, la feria ofrecerá un amplio programa de actividades en el que destacarán la construcción industrializada, la inteligencia artificial, la digitalización mediante BIM y gemelos digitales, la eficiencia energética y la prevención de riesgos laborales.

Una de las principales apuestas de esta edición será la formación y el empleo, con recorridos específicos para estudiantes y futuros profesionales, acercándolos a las empresas y a las nuevas oportunidades laborales del sector.

La programación incluirá también encuentros empresariales e institucionales, mesas sobre industrialización de la vivienda y simplificación de trámites urbanísticos, así como jornadas técnicas dirigidas a instaladores.

Declaraciones

Javier Luengo, director general de FEVAL, ha resaltado la importancia de FICON como punto de encuentro para empresas y profesionales, destacando su apuesta por la innovación, la formación y la generación de nuevas oportunidades de negocio.

Santiago Carvajal, representante de Caja Almendralejo, ha destacado el compromiso de la entidad con FICON y su apoyo al sector de la construcción, poniendo en valor la importancia de esta feria para impulsar la actividad empresarial y económica de Extremadura.

Por su parte, Carmen Cortés, presidenta del comité organizador de FICON, ha puesto el acento en la “construcción industrializada” como una oportunidad para modernizar el sector, así como en las jornadas dedicadas a la formación y el empleo.

Finalmente, María Fernanda Rodríguez, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Don Benito, ha subrayado el crecimiento del sector de la construcción en la localidad y la apuesta municipal por el desarrollo de nuevo suelo industrial y residencial.

Con esta 24.ª edición, FICON se reafirma el compromiso con la innovación, el talento y la colaboración entre todos los agentes de la construcción, consolidándose como un espacio de encuentro para el presente y futuro del sector.