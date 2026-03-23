El XXII Festival Guoman ofrecerá música, circo, talleres o monólogos los días 27 y 28 de marzo en Guareña

El XXII Festival Guoman se celebrará los próximos 27 y 28 de marzo en la localidad pacense de Guareña, donde ofrecerá diversas actividades como talleres, monólogos, espectáculos musicales y obras circenses, dirigidas a todas las edades.

El Festival Guoman de este año se inaugurará el próximo viernes, 27 de marzo, a partir de las 19,30 horas, con una exhibición de gimnasia rítmica a cargo del Club Murpy y otra actuación de baile a cargo de los alumnos de la Escuela Municipal de Teatro, ambas en la Plaza de España.

Tras la inauguración se abrirán el resto de zonas del festival, como en la Plaza de San Gregorio, donde a las 20,30 horas, tendrá lugar la IV Batalla de Gallos, con la novedad este año que se han establecido premios en metálico para los dos mejores batalladores, que recibirán 100 y 50 euros.

Paralelamente, en la calle Don Diego López, este año se ha establecido un espacio dedicado a los monólogos, con el espectáculo 'Chisteando' ofrecido por Juancho Berbabé y Fernando Bernal, según informa el Colectivo Guoman en nota de prensa.

ACTIVIDADES DEL SÁBADO

Ya el sábado día 28, se celebrará a partir de las 11,15 horas, el Guoman Infantil, que dará comienzo con el pasacalle de las Escuelas Deportivas y recorrerá diversas zonas de la localidad hasta la Plaza de San Gregorio, donde se realizarán el resto de actividades.

Como todos los años, el deporte será parte importante durante la mañana, con las distintas exhibiciones tanto de las Escuelas de Gimnasia Rítmica, de Patinaje y el Club Murpy.

Sobre las 13,00 horas, llegará al Guoman la Minidisco Infantil 2026, junto con talleres de pintacaras, globoflexia y limpiapipas, junto o otros de estimulación cognitiva, de Lengua de Signos o de elaboración de chapas.

Las actividades del certamen continuarán el sábado por la tarde, también en la Plaza de San Gregorio, que se convertirá en zona LGTBIQ+, ya que a las 17,00 horas dará comienzo el espectáculo, 'Si lo sé no Bingo', donde el público podrá conseguir premios en directo, interactuando así con la actividad.

Posteriormente, ya en la calle Don Diego López, está programado el taller 'Retos de Ajedrez. Figuras de Ayer y Hoy', a cargo del Club Promochess Extremadura.

A las 18,30 horas llegarán las actividades circenses a cargo de la compañía Rolabola, que ofrecerá su espectáculo 'Rock Cirk', y ya a las 19,30 horas tendrá lugar el taller de danza y percusión africana 'Jambakere', de la asociación cultural Mandala.

En esta ocasión, el espectáculo de clausura se realizará en torno a las 21,00 horas, que correrá a cargo de ANPM Group con su espectáculo 'Verde, Blanca y Guoman'.

CONCIERTOS

Por su parte, el Escenario Guoman de la Plaza de España volverá a convertirse en "eje principal" del festival, donde se desarrollarán todos los conciertos, y que abrirá el viernes por la noche el grupo Tamara Agudo & Band, al que seguirá el tributo El Gato López, que ofrecerá los míticos temas de Ska-P, y se cerrará con e DJ Pablo Santos.

Ya el sábado a mediodía tendrá lugar la actuación del grupo extremeño La Pólvora de la Calle, y por la noche, tras el espectáculo de clausura del festival, llegará la actuación de Neverland Bari.

La segunda noche de conciertos continuará con la actuación del grupo valenciando Benito Kamelas, al que seguirá El Gato con Jotas, y se cerrará con la sesión musical de Pedro Sojo DJ.

Finalmente, cabe destacar que el certamen contará con otros espacios, como una Zona de Artesanía situada en la calle Grande; una Zona de Asociaciones, o un mercadillo de libros solidarios de la Biblioteca Pública Municipal 'Eugenio Frutos'.