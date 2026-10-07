La XVI Feria Multisectorial de La Zarza reúne a 35 empresas para impulsar el tejido productivo y comercial de la comarca

La localidad de La Zarza se prepara para acoger la decimosexta edición de su Feria Multisectorial, Expozarza 2026, que abrirá sus puertas del 9 al 11 de octubre en el recinto ferial del municipio con 35 empresas participantes distribuidas en 65 stands.

Se trata de un evento consolidado que volverá a convertirse en el gran escaparate comercial de la comarca de las Vegas Bajas, y que reúne a empresas, profesionales y visitantes con el objetivo de dinamizar la economía local, apoyar el comercio de proximidad y generar nuevas oportunidades de negocio.

Los detalles de esta nueva cita empresarial y lúdica han sido presentados en la mañana de este martes en la Diputación de Badajoz por la diputada provincial Paqui Silva y el alcalde de La Zarza, Francisco Farrona.

Durante la presentación, se ha detallado el crecimiento "constante" de la feria, que en esta edición albergará a 35 empresas participantes distribuidas en 65 estands. Asimismo, 'Expozarza' ocupará un recinto total de 5.500 metros cuadrados, de los cuales 1.200 estarán dedicados íntegramente a superficie comercial.

En su intervención, el regidor zarceño ha destacado el valor que tiene esta feria para el municipio y su entorno, ya que un tercio de los trabajadores del municipio lo son por cuenta propia. Farrona también la ha definido como "una oportunidad para poder probar y comprar físicamente, apoyando así al comercio local".

Por su parte, la diputada provincial Paqui Silva ha puesto en valor el papel de estas citas en la vertebración económica de la provincia. "Este tipo de ferias son un escaparate excepcional que dinamiza de forma directa la economía y fortalece el tejido productivo local", ha afirmado, de modo que se demuestra "la enorme capacidad de emprendimiento que existe en nuestros pueblos".

Con el respaldo a 'Expozarza', la Diputación de Badajoz reafirma su compromiso con el desarrollo de los municipios, la cooperación local y el crecimiento económico del mundo rural, herramientas que la institución considera "indispensables" en la lucha contra la despoblación.

En este mismo sentido, Silva ha añadido que, desde la diputación, "siempre" van a tender la mano a los ayuntamientos para respaldar estos proyectos, creen en el potencial del medio rural y apoyan iniciativas que, como esta, fijan población, crean empleo y hacen que la provincia "avance".

La oferta comercial de 'Expozarza 2026' abarcará una amplia representación de sectores, desde automoción, maquinaria agrícola y alimentación, hasta artesanía, energía, textil, mobiliario y asesoramiento financiero, según indica la institución provincial en nota de prensa.

Paralelamente a la gran zona expositiva, la feria ofrecerá espacios dedicados a la gastronomía y la convivencia, complementados con un programa de entretenimiento para todas las edades en el que, durante el fin de semana se sucederán actuaciones musicales, servicios de animación infantil y ludoteca, exposiciones y sorteos.

La XVI edición de la Feria Multisectorial de La Zarza abrirá sus puertas este próximo viernes, 9 de octubre, a las 17,00 horas y se prolongará hasta el domingo 11 de octubre a las 21,00 horas.