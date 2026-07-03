PP y Vox aprueban una propuesta en la Asamblea para instar a Pedro Sánchez a convocar elecciones generales

Los grupos parlamentarios del PP y Vox han aprobado en la Asamblea de Extremadura una propuesta de pronunciamiento para instar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que proponga la disolución de las Cortes Generales y convoque elecciones.

La iniciativa, defendida por los 'populares' en el pleno de la cámara legislativa extremeña este jueves, ha contado con el apoyo de Vox y el rechazo del Grupo Parlamentario Socialista y de Unidas por Extremadura.

El diputado del PP José Ángel Sánchez Juliá ha justificado la propuesta, de la que ha dicho que no gustaría haberla presentado pero que lo hace por "responsabilidad", ante la situación actual de "extraordinaria debilidad política e institucional".

En su intervención, Sánchez Juliá ha lamentado que España está ante una "legislatura fallida" y que "no aguanta un solo escándalo más" y, aunque "empezó mal" por los "chantajes de los independentistas", termina "peor", ya que la agenda política nacional "ha sido sustituida por la agenda judicial del Partido Socialista".

También ha asegurado que el Gobierno "ha secuestrado a la democracia" y ha criticado la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. "Este gobierno tiene más imputados que presupuestos aprobados", ha dicho.

Al respecto, el diputado del PP ha criticado que en Extremadura se observen "silencios que pesan mucho más que una acusación" y que "no son equidistancia ni neutralidad, sino que son complicidad", además de considerar "tremendo" ver al PSOE extremeño "convertido en el club de fans de Pedro Sánchez" e incapaz de exigir "una sola responsabilidad".

Por ello, ha indicado que, llegados a este punto de la "degradación institucional", es "imprescindible" darle la palabra a los españoles convocando elecciones. "Se hace imprescindible recuperar la dignidad de las instituciones y acabar con este gobierno corrupto", ha asegurado.

FIJACIÓN DE POSICIONES

En el turno de fijación de posiciones, la diputada del PSOE Blanca Martín ha dado la enhorabuena al PP y Vox, ya que, debido a la mayoría absoluta con la que cuentan en la Asamblea, la iniciativa iba a salir adelante, aunque les ha ofrecido una enmienda a la totalidad de la misma y les ha conminado a ambos partidos a presentar una moción de censura.

Sobre los casos de corrupción en el PSOE, Martín ha insistido en que en su partido, cuando hay un corrupto, "se le echa a la calle", a lo que ha unido que los 'populares' cuentan con 900 imputados. "Triplican el número de diputados que hay en el Congreso", ha reseñado.

"¿Saben a cuántos años están condenados miembros del Partido Popular en este país? A 351 años. ¿Saben cuántos están en la cárcel? 100 miembros del Partido Popular", ha recalcado.

En el turno de Vox, el diputado Ángel Pelayo Gordillo ha mostrado su apoyo a la propuesta del PP y ha recordado que la moción de censura que llevó a Sánchez a la presidencia del Gobierno fue defendida por José Luis Ábalos, ahora condenado, y la misma se basaba en la "honradez política" y en la "pérdida de legitimidad" por la corrupción.

Al respecto, Gordillo ha criticado que, cuando se descubrió "el pastel", el Gobierno, el PSOE y Sánchez impusieron el "control" de las instituciones, la utilización de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y se comenzó a emplear dos "palabras mágicas" que eran bulo y fango.

"Pues ni bulo ni fango, verdad y verdad y verdad, como han demostrado los tribunales", ha aseverado el parlamentario, quien ha insistido en la necesidad de que España vaya a elecciones, ya que son los españoles los que "tienen derecho a votar y a decidir sobre su futuro, no el desaprensivo", en referencia a Pedro Sánchez.

Finalmente, la diputada de Unidas por Extremadura Irene de Miguel ha afeado al PP que traiga una "iniciativa enlatada", además de considerar que nunca un partido ha estado "tan subyugado" a la estrategia nacional de su formación.

También, y en relación al apoyo de Vox a la propuesta, ha apuntado que no cree que este "matrimonio de conveniencia" dure una legislatura en Extremadura y, en el ámbito nacional, ha criticado que se estén "repartiendo ministerios" porque asumen que van a ganar las próximas elecciones. "Les corre tanta prisa que no dudan en atacar por cielo, mar, tierra a este Gobierno", ha asegurado.

De mismo modo, ha dicho que el PP, autor de la propuesta, "no está para dar ninguna lección" y se ha preguntado por qué diferencia hay entre los "escándalos" de Pedro Sánchez y los de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, además de añadir que PP y Vox piden elecciones porque no se atreven a presentar una moción de censura.