La vivienda nueva y usada crece un 2,1% en Extremadura en el segundo trimestre, la menor subida del país

El precio de la vivienda nueva y usada ha crecido un 2,1 por ciento en Extremadura en el segundo trimestre del año, por debajo del 15,2 por ciento de incremento acumulado a nivel nacional, y que supone la menor subida por regiones, según la estadística Imie mercados locales realizada por Tinsa.

Por provincias, en la de Badajoz el precio de la vivienda nueva y usada ha aumentado un 2,5 por ciento, y en la de Cáceres ha subido un 0,8 por ciento.

A su vez, a nivel nacional los datos confirman que se trata de la "mayor tasa interanual" desde el tercer trimestre de 2006 y es 11,8 puntos superior al nivel de inflación general de la economía.

De igual modo, el crecimiento interanual del precio de la vivienda nueva y usada en España se ha intensificado cada trimestre de forma ininterrumpida desde el cuarto trimestre de 2024, de acuerdo con las cifras de Tinsa.

Actualmente, el valor medio en España se aproxima al máximo histórico en términos nominales (-0,7%), aunque, si se descuenta el efecto de la inflación acumulada para hacer comparables ambos periodos, la vivienda está un 33% por debajo del máximo de serie histórica en términos reales.