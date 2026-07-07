La venta de vehículos usados cae el 2,6% en Extremadura en el primer semestre del año

La venta de vehículos usados ha caído en Extremadura el 2,6 por ciento en el primer semestre de este año, con 29.534 unidades transferidas.

Los turismos, que suman de enero a junio 24.950 compras, decrecen un 2,9 por ciento interanual y los comerciales ligeros, con 4.584 transferencias, bajan en el semestre el 0,8 por ciento, según las cifras divulgadas este lunes por Ancove.

A nivel nacional, las ventas de turismos y furgonetas suben en los primeros seis meses del año el 1,9 por ciento (un 1,9 por ciento los primeros y otro 1,9 por ciento los comerciales).

Con lo que respecta al mes de junio, se han vendido en Extremadura 4.666 vehículos de segunda mano, un 2,1 por ciento menos que en el mismo mes de 2025. Los turismos, con 3.980 transferencias, bajan un 1,3 por ciento, y se venden 686 furgonetas, con un descenso del 6,2 por ciento.

De media, en España se han vendido un 6,3 por ciento más vehículos usados (turismos+furgonetas) que en el mismo mes del pasado año. En el mes de junio, aumentan las ventas de vehículos usados en Badajoz y decaen en la provincia de Cáceres.