UPA-UCE reclama "garantías de precios" para los productores de uva con contratos que cubran costes

La organización agraria UPA-UCE Extremadura ha reclamado este miércoles "garantías de precios" para los productores de uva de la región a través de contratos que cubran los costes de producción, ya que "una vez más", la campaña ha comenzado con la "incertidumbre constante" de los precios para los agricultores.

Así lo han destacado el secretario de Agricultura de UPA-UCE Extremadura, Fernando Miranda, y el técnico Luis Pinilla, en rueda de prensa este miércoles en Mérida, en la que han señalado que el calor ha provocado un adelanto de de casi dos semanas en la campaña de la vendimia respecto a lo habitual.

Según los datos de superficie de 2025, Extremadura cuenta con 76.536 hectáreas de viñedo de vinificación, lo que lo convierte en uno de los cultivos fundamentales para la región, además de ser un sector especialmente importante para comarcas como Tierra de Barros.

Así, de acuerdo a la campaña de este año, la "primera estimación" de cosecha se sitúa en más de 2,6 millones de hectólitros, una cifra superior a la del anterior ejercicio, y según ha destacado Fernando Miranda, "se prevé una calidad excelente, pero al viticultor no le sirve de nada tener una buena cosecha si el precio que recibe por su uva está por debajo de los costes de producción", ha dicho.

Ante esta situación, UPA-UCE ha reclamado a la Junta de Extremadura que realice un estudio de los costes de producción del viñedo y que se haga púbico en el observatorio de precios y mercados, ya que los costes de fertilizantes, gasóleo, "se han incrementado de manera considerable".

En esta línea, la organización continúa reclamando a la Junta una ayuda regional por el incremento de los fertilizantes y el gasóleo, señala UPA-UCE en nota de prensa.