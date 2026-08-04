La cripta de Santa Eulalia de Mérida reabre con un nuevo recorrido, iluminación renovada y mejoras de acceso

La cripta de la Basílica de Santa Eulalia de Mérida ha vuelto a abrir sus puertas al público tras las obras de adecuación integral que incorporan un nuevo recorrido museístico con paneles interpretativos retroiluminados, maquetas, vitrinas para piezas arqueológicas, una iluminación renovada y mejoras en la accesibilidad y en los sistemas eléctricos y audiovisuales, con una inversión de 80.000 euros.

La actuación, impulsada por la Junta de Extremadura a través del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, tiene como objetivo facilitar que cualquier emeritense o visitante pueda entender, conocer y comprender "de una manera más detallada y sencilla en qué consiste esta reforma y qué valor tiene la cripta de Santa Eulalia", según ha destacado el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León.

El acto inaugural, celebrado este lunes, ha contado con la presencia del arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo; el consejero de Cultura, Laureano León; el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, y el director del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, Félix Palma .

En este sentido, León ha subrayado que "el patrimonio, si no se entiende, no sirve absolutamente para nada", por lo que ha insistido en que se ha llevado a cabo una reforma en la cripta que avanza en esta dirección, con "una nueva iluminación, paneles y una maqueta en la que se aprecia la evolución de la cripta de Santa Eulalia".

Además, ha indicado que cualquier visitante podrá tener "una mejor comprensión del valor histórico" y del origen de la cripta y ha añadido que la Junta de Extremadura pretende conseguir "un patrimonio más accesible, más comprensible y, sobre todo, más visitable".

Asimismo, León ha remarcado que "son conscientes de que el patrimonio y la cultura son un motor de desarrollo económico" y, por ello, ha añadido que "haciéndolo accesible y comprensible será más atractivo para el visitante".

Por su parte, el director del Consorcio Ciudad Monumental de Mérida, Félix Palma, ha explicado que la adecuación museográfica de la cripta ha supuesto trasladar, "tanto conceptual como físicamente, el antiguo centro de interpretación de 1993 a este espacio", donde se concentran prácticamente 20 siglos de historia de la capital extremeña.

En esta línea, ha indicado que los visitantes podrán contemplar restos de casas romanas de hasta el siglo III; la memoria de la mártir, de principios del siglo IV; la necrópolis cristiana surgida en torno al martyrion; la basílica del siglo V; las destrucciones de época visigoda y el abandono durante la época islámica; así como la iglesia tal y como se conoce en la actualidad, levantada a partir del siglo XIII, desde 1231.

A su vez, ha destacado que los distintos recursos son "muy gráficos" y cuentan con "textos sencillos", con el propósito de que la ciudadanía "entienda la complejidad histórica y la simbología del lugar", ofreciendo así "una visita más completa a un espacio que debe ser conocido".

REFERENTE ESPIRITUAL

El arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, ha remarcado que la cripta de Santa Eulalia "acerca a los orígenes del cristianismo emeritense" y permite aproximarse al martirio de la "joven Eulalia hacia el año 304 y a la posterior veneración de su figura".

Asimismo, ha destacado que, al convertirse en "un foco de atracción para la comunidad cristiana", la cripta se transformó en "un referente espiritual y un importante centro de peregrinación hispano durante la dominación visigoda".

Por su parte, Rodríguez ha anunciado que el poeta Prudencio fue el responsable de convertir, con su himno, a "Mérida en un referente de peregrinación en la cristiandad hispana".

"El patrimonio no solo debe conservarse, sino también darse a conocer y comprender", ha recalcado, además de destacar que el nuevo centro contribuye a ese objetivo para que Santa Eulalia siga siendo "un modelo de seguimiento de Cristo y continúe implorando bendiciones sobre Mérida y Extremadura".

UNA INVERSIÓN DE 350.000 EUROS

Por su parte, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha explicado que la reforma está unida a "la reciente remodelación de la plaza de Santa Eulalia", fruto de "una permuta realizada con el arzobispado del atrio por los terrenos situados en la parte trasera de la basílica", una actuación que supuso una inversión de aproximadamente 1,5 millones de euros e incluyó la instalación de un jardín vertical.

En ese sentido, Osuna ha anunciado que en breve saldrá a licitación la obra para terminar de acondicionar los restos arqueológicos de la plaza, con "un coste aproximado de 350.000 euros". Asimismo, se construirá, en las traseras de la basílica, "una nave que será la sede de la Junta de Cofradías de Mérida y servirá para albergar los elementos y enseres de las hermandades que más uso hacen del espacio".

Finalmente, ha agradecido a la Consejería de Cultura y al Consorcio Ciudad Monumental de Mérida el trabajo realizado, que permitirá a la ciudadanía emeritense y a los visitantes disfrutar de este espacio renovado.

NUEVA URBANIZACIÓN

A preguntas de los medios sobre la conexión visual hacia la estación de tren, Osuna ha respondido que se están consolidando partes de las viviendas que aún tienen residentes en la calle Cardero, "un espacio que todavía debe limpiarse y acondicionarse". Una vez concluyan esos trabajos y finalice la obra de la nave, "se procederá a la urbanización de la zona".

Se trata de un proyecto de colaboración entre el Consorcio de Mérida y el Arzobispado, que está a punto de licitarse, con el objetivo de que los ciudadanos puedan acceder a la zona trasera de la pasarela de Renfe, donde "podrán visitar los lienzos situados tras la basílica y los arcos de la antigua puerta de la iglesia, con un valor importantísimo".

Por último, Osuna ha recordado que el conjunto de restos arqueológicos incluidos en el proyecto estará integrado en "una especie de urnas de cristal que van a estar retroiluminadas".