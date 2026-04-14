UPA-UCE Extremadura a la Junta que ponga en marcha ayudas complementarias para agricultores afectados por las borrascas

La organización agraria UPA-UCE Extremadura ha reclamado a la Junta que actúe "de una vez por todas" y siga el modelo de Andalucía poniendo en marcha ayudas complementarias para los agricultores y ganaderos afectados por las inundaciones provocadas por las borrascas del invierno.

Esta organización agraria denuncia que Extremadura "vive una situación de bloqueo permanente", con un gobierno en funciones que "no está tomando decisiones ante los graves problemas que tienen los agricultores y ganaderos de la región".

"Mientras esto ocurre, en Andalucía hemos visto que un gobierno también en funciones ha puesto en marcha ayudas complementarias para los agricultores y ganaderos afectados por las inundaciones con un montante de 685 millones de euros que cobrarán en poco tiempo", ha aseverado el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Óscar Llanos, en rueda de prensa este lunes en Mérida.

Así, UPA-UCE considera que la reunión mantenida con la consejera de Agricultura el pasado 8 de abril fue "un fiasco absoluto", ya que se limitó a "dar largas" y a hacer oposición al gobierno nacional sin aportar soluciones a los problemas del sector.

Según ha recordado Llanos, esta organización agraria reclamó desde el origen de las inundaciones la necesidad de contar con ayudas complementarias por parte de la Junta de Extremadura, tras lo que ha lamentado que "no hay voluntad política por parte de la administración regional, que sigue dando largas a los problemas reales de los agricultores y ganaderos".

Ante esta situación, UPA-UCE Extremadura ha reclamado "el mismo trato" que los agricultores y ganaderos de otras comunidades afectadas, ya que a su juicio de su dirigente regional, "no puede ser que los afectados de Andalucía vayan a recibir ayudas diferentes cuando el problema ha sido el mismo", ha señalado Llanos.

Cabe recodar que UPA-UCE cifró las pérdidas por las inundaciones en más de 200 millones de euros, que no podrán resolverse solo con las ayudas del Gobierno de España, por lo que ha considerado que la Junta de Extremadura "tiene que dejar de mirar para otro lado y apoyar a los agricultores y ganaderos afectados por este desastre", según señala la organización en nota de prensa.