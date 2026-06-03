El PSOE asegura que Guardiola es la "única culpable y responsable" de "acabar" con la cooperación en Extremadura

El portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel González Andrade, ha considerado que la presidenta de la Junta, María Guardiola, es la "única culpable y responsable" del desmantelamiento de la cooperación internacional en la región tras conocerse el cese de la directora de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aexcid) y la decisión del Ejecutivo autonómico de no cubrir dicho puesto.

"Que nadie se engañe, Guardiola es la culpable y responsable de acabar con la cooperación en Extremadura", ha afirmado González Andrade, quien ha advertido de que la decisión anunciada por la Junta supone "la puntilla definitiva" para una agencia que durante años convirtió a Extremadura en un "referente nacional" en materia de cooperación internacional.

"Que quede muy claro que no estamos ante una renuncia como la Junta quiere hacer creer. Estamos ante un cese en toda regla. Cesan a la directora de la Aexcid porque, en realidad, están cesando la actividad de la propia Aexcid. La prueba es que no van a nombrar a nadie para sustituirla porque su verdadera intención es acabar con la cooperación internacional en Extremadura", ha señalado el portavoz socialista.

Para González Andrade, la decisión de no sustituir a la dirección de la Agencia demuestra que "Guardiola ha firmado el acta de defunción de la Aexcid", una medida que se suma al recorte presupuestario "sin precedentes" planteado por el gobierno regional para 2026, que reduce los fondos destinados a cooperación desde "casi 11 millones de euros hasta apenas 2,7 millones".

El portavoz socialista ha señalado en este sentido que Vox es "el colaborador necesario" en este proceso, pero ha subrayado que la "responsabilidad política corresponde directamente" a la presidenta de la Junta.

"Guardiola nunca ha escondido su intención de acabar con la cooperación. Ya en su primer año de gobierno recortó un 36 por ciento las ayudas destinadas a este ámbito y eliminó la concurrencia competitiva para sustituirla por un sistema que permitía conceder fondos a dedo", ha recordado.

"La derecha ha hecho saltar por los aires la cooperación en Extremadura y lo ha hecho en menos de un mes de gobierno de coalición entre Guardiola y Vox. La pregunta ahora es qué será lo próximo en caer", ha advertido.

González Andrade también ha lamentado "el silencio cómplice" de la presidenta extremeña ante la preocupación expresada por las organizaciones del sector.

"Su silencio ante las ONG, ante la Coordinadora Extremeña de ONG de Desarrollo y ante todo el sector de la cooperación pesa como una losa en su gestión. Mientras las organizaciones denuncian un ataque sin precedentes, Guardiola permanece callada", ha criticado.

Por último, el portavoz socialista ha reiterado el apoyo del PSOE de Extremadura a las entidades que trabajan desde hace décadas por la solidaridad, la justicia social y la igualdad.

"Como ya expresó ayer nuestro secretario general, Álvaro Sánchez Cotrina, vamos a trabajar con todas nuestras fuerzas para devolver la cooperación al lugar que merece, para proteger los cerca de 200 empleos que genera este sector en Extremadura y para seguir garantizando que nuestra tierra sea sinónimo de solidaridad y compromiso con quienes más lo necesitan", ha concluido.