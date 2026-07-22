Uno de cada 15 autónomos extremeños compatibiliza su actividad con un empleo, según UPTA

Un total de 5.520 autónomos extremeños, lo que supone uno de cada 15, compatibilizan actualmente una actividad por cuenta propia con un empleo asalariado, y representan 252 autónomos más, un 4,8 por ciento, que en el año anterior.

Así lo destaca la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA España), a través del Observatorio Económico del Trabajo Autónomo, que alerta de la "consolidación de la pluriactividad como una de las principales transformaciones que está experimentando el mercado laboral español".

Cabe señalar que los 5.520 autónomos extremeños que compatibilizan su actividad con un empleo representan el 6,7 por ciento del total de afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), según datos del Ministerio de Empleo.

Para UPTA, este incremento de autónomos que tienen un empleo "responde al deterioro del poder adquisitivo de muchas familias", ya que factores como el encarecimiento de la vivienda, la alimentación, la energía y otros bienes esenciales "está llevando a miles de trabajadores a recurrir al autoempleo como una fuente complementaria de ingresos, sin abandonar su empleo asalariado".

Señala UPTA que la evolución de los últimos años confirma que este fenómeno "ha dejado de ser una situación puntual para convertirse en una realidad cada vez más consolidada en España", ya que en 2020, una media de 175.193 trabajadores autónomos compatibilizaba una actividad por cuenta propia con un empleo asalariado, mientras que en junio de 2026, la cifra alcanza los 274.463, lo que supone 99.270 personas más y un incremento del 56,6 por ciento en apenas cinco años.

En ese sentido, UPTA considera que esta evolución demuestra que el trabajo autónomo "ya no responde únicamente a proyectos empresariales o a una vocación emprendedor", sino que en muchos casos se ha convertido en "una herramienta para complementar unos ingresos que ya no permiten afrontar con suficiente estabilidad el incremento del coste de la vida".