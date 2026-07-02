La Unión reclama a la Junta un paquete de ayudas de 25 millones de euros para complementar las del Gobierno central

La organización agraria La Unión ha reclamado este miércoles a la Junta de Extremadura que ponga en marcha un paquete de ayudas de 25 millones de euro para "complementar" a las aprobadas por el Gobierno central y la UE para paliar las consecuencias de la Guerra en Oriente Medio.

El secretario técnico de La Unión, Luis Cortés, ha señalado en rueda de prensa este miércoles que el Gobierno central ha prorrogado parte de las ayudas aprobadas anteriormente para compensar a los agricultores y ganaderos del impacto de la subida de los fertilizantes y el gasóleo por las consecuencia de la guerra en Oriente Medio.

En este sentido, Cortés ha calculado que las ayudas aprobadas, de las que la mayor parte de ellas están "aún sin abonar a los posibles beneficiarios", se calculan en Extremadura alrededor de los 31 millones de euro.

A esto se suma que la Unión Europea ha aprobado para todo el sector agrario europeo unas ayudas a los fertilizantes de 500 millones de euro, que podrán complementarse con ayudas estatales y regionales.

En ese sentido, Luis Cortés ha recordado que varias comunidades autónomas han puesto ya en marcha ayudas a sus agricultores y ganaderos para paliar estas pérdidas, por lo que ha preguntado "qué tiene previsto hacer" la Junta de Extremadura ante esta situación.

En su intervención, ha recordado que el sector agrario hasta el 30 de junio ha sufrido unas pérdidas por el incremento de costes de fertilizantes y gasóleo de 56,53 millones de euros, tras lo que ha recordado, a través de nota de prensa, que la Junta de Extremadura "tiene transferidas las competencias de agricultura".

Eso significa, según ha dicho Cortés, que tiene las competencias "tanto para repartir las subvenciones que vienen de Europa como para hacer frente a estas crisis", por lo que ha considerado que "no se pueden poner de perfil y hacer como si esta crisis no fuera con ellos".

Por todo ello, La Unión de Extremadura ha remitido un escrito al Consejero de Agricultura para que "de manera inmediata" y teniendo en cuanta lo que están haciendo otras regiones, "se pongan a legislar para suplementar las ayudas aprobadas y con presupuestos de la Comunidad Autónoma se concedan ayudas a los sectores afectados por las subidas de fertilizantes, piensos y combustibles", incluyendo al sector apícola, "tan afectado por la subida de los carburantes y tan marginados por todas las administraciones", ha concluido.