La undécima edición de la Muestra Ibérica de Artes Escénicas (MAE26) recibe más de 1.000 propuestas artísticas

La Muestra Ibérica de Artes Escénicas (#MAE26), que se celebrará en Cáceres los días 10, 11 y 12 de noviembre, ha recibido más de 1.000 propuestas escénicas de compañías nacionales e internacionales.

Esta muestra busca reafirmar su compromiso con la promoción y la profesionalización del sector de las artes escénicas y la respuesta de las compañías y artistas demuestra el interés y la vitalidad creativa que caracteriza al panorama escénico ibérico.

Así, el "hito" de haber recibido más de un millar de propuestas refleja el "crecimiento" y la "consolidación" de esta muestra como un "escaparate de referencia" para el teatro, la danza, el circo y otras disciplinas escénicas, ha informado la organización en nota de prensa.

Ahora será el turno del comité de selección que comenzará el proceso de valoración para configurar la programación definitiva, con espectáculos abiertos a la ciudadanía.

La Muestra Ibérica de Artes Escénicas está organizada por la Asociación de Gestoras y Gestores Culturales de Extremadura (Agcex) y el Centro de las Artes Escénicas y la Música de Extremadura (Cemart) de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura.

Cuenta además con la financiación de las Diputaciones de Cáceres y Badajoz y el Ayuntamiento de Cáceres y la colaboración de Extremadura Avante, el Gran Teatro de Cáceres, la ESAD Extremadura, la Universidad de Extremadura, Cofae, la Feira Ibérica de Fundao, Cáceres 2031, RedMaraña y el Observatorio Extremeño de la Cultura.