UGT reclama una "política industrial decidida" que impulse los salarios de Extremadura hasta la media nacional

El sindicato UGT Extremadura ha reclamado una "política industrial decidida" que favorezca el alza de los salarios en la comunidad autónoma después de que el coste salarial por trabajador haya aumentado un 2,4% en el cuarto trimestre de 2025, por debajo del 3,8% registrado a nivel nacional, y se sitúa en el 81,16% de la media española, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el conjunto del año, el salario medio alcanza los 1.938,27 euros, frente a los 2.376,50 euros del país, lo que "confirma un freno en la convergencia salarial", indica UGT en una nota de prensa.

Ante esta situación, UGT Extremadura reclama una política industrial decidida que impulse empleos de mayor calidad y mejores salarios. En términos anuales, el coste salarial en Extremadura creció un 3,26%, en línea con el 3,24% nacional, aunque la distancia en términos absolutos se mantiene.

El peso del salario regional sobre la media estatal desciende ligeramente respecto a 2024 (81,5%), lo que apunta a una "ralentización en el proceso de convergencia", señala el sindicato, que añade que la industria concentra los salarios más altos.

Por sectores, la industria presenta el mayor coste salarial en la región, con 2.105,62 euros por trabajador, seguida de los servicios (1.926,37 euros) y la construcción (1.819,78 euros).

Estos datos refuerzan el papel de la industria como "motor de empleo de calidad, con mayores salarios y mayor estabilidad laboral". En este sentido, UGT Extremadura insiste en la necesidad de impulsar una política industrial ambiciosa, que permita "atraer proyectos, fortalecer el tejido productivo y mejorar las condiciones laborales en la región. Menos horas pactadas y más horas extra".

Las horas pactadas de trabajo descendieron un 0,7% en Extremadura durante 2025, mientras que a nivel nacional aumentaron un 0,1%. En paralelo, las horas no trabajadas se redujeron un 0,4%, frente al incremento del 0,8% en España.

Sin embargo, el sindicato pone el foco en el "fuerte incremento" de las horas extraordinarias por trabajador, que crecieron un 14,3% en la región, muy por encima del 3,4% nacional. UGT advierte de que "una parte importante" de estas horas "no se retribuye adecuadamente", lo que pone de relieve la necesidad de "reforzar el control y garantizar su correcta compensación".

En cuanto al mercado laboral, el número de vacantes (ofertas de empleo no cubiertas) en Extremadura se situó en 1.742 en el cuarto trimestre de 2025, con una media anual de 1.828 puestos sin cubrir.

Estas cifras evidencian que "no existe un problema estructural de falta de mano de obra" en la región. De hecho, el 92,2% de las empresas declara no necesitar incorporar personal, lo que indica que "el bajo número de vacantes no está limitando la actividad económica".

UGT Extremadura subraya que la comunidad sigue arrastrando una brecha salarial estructural respecto al conjunto del país, vinculada a un modelo productivo con menor peso industrial. Por ello, el sindicato reclama una "apuesta decidida" por la industrialización, acompañada de políticas públicas que "impulsen la inversión, generen empleo de calidad y permitan avanzar hacia una convergencia real en salarios y condiciones laborales".