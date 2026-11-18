La Universidad de Extremadura (UEx) ha puesto en marcha un curso online sobre prevención, detección temprana y control de incendios forestales, desarrollado en el marco del proyecto europeo SenForFire

El curso online y abierto, se impartirá del 30 de noviembre de 2026 al 10 de enero de 2027, y el plazo de inscripción ya está abierto a través de la plataforma de Cursos Abiertos de la UEx.

La iniciativa pretende "contribuir a la formación de profesionales y a la transferencia de conocimiento en un ámbito de especial relevancia para la protección del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas forestales y la seguridad de la población, según explica la UEx en nota de prensa.

Sus contenidos han sido elaborados por los socios del proyecto SenForFire, una "iniciativa de cooperación internacional que apuesta por la innovación tecnológica para mejorar la prevención y la detección temprana de incendios forestales".

La formación está dirigida a profesionales del sector forestal y de los servicios de emergencias, personal técnico, investigadores y estudiantes, así como a cualquier persona interesada en ampliar sus conocimientos en esta materia.

Asimismo, quienes completen satisfactoriamente todas las actividades de evaluación podrán obtener un certificado acreditativo, que estará disponible a partir del 11 de enero de 2027.