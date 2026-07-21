La UEx participa en una investigación sobre el rendimiento físico de personas con parálisis cerebral en fútbol de élite

Una investigación desarrollada por la Federación Española de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido, la Universidad Miguel Hernández y la Universidad de Extremadura durante la preparación de la Selección Española de Fútbol para Personas con Parálisis Cerebral para el Mundial 2024 concluye que las diferencias de fuerza entre ambas piernas no son, por sí solas, un indicador del rendimiento físico en competición.

Así, los resultados han mostrado que, aunque los futbolistas presentan "importantes diferencias" de fuerza entre la extremidad afectada y la no afectada -una característica propia de la hemiparesia-, estas asimetrías no explican por sí solas la capacidad para alcanzar elevados niveles de demanda física durante los partidos, ni constituyen un predictor del rendimiento deportivo.

En este sentido, "el rendimiento depende de múltiples factores, entre ellos la clasificación deportiva, el rol táctico, las estrategias compensatorias desarrolladas por cada jugador y su preparación física específica" añaden los autores del estudio.

El profesor Alejandro Caña Pino, del grupo de investigación FhysioH (Fisioterapia e Hipoterapia) de la UEx, ha participado en la publicación de este estudio científico, cuyo objetivo fue analizar si el grado de asimetría de fuerza entre ambas extremidades inferiores se relacionaba con el rendimiento físico de los jugadores, tanto en pruebas de campo (velocidad, cambios de dirección, conducción de balón y resistencia) como durante la competición oficial mediante sistemas de monitorización GPS .

El estudio publicado en la revista de alto impacto Journal of Functional Morphology and Kinesiology aporta una visión novedosa sobre la evaluación del deportista con parálisis cerebral, y sugiere que las decisiones relacionadas con el entrenamiento o la monitorización del rendimiento no deben basarse únicamente en índices de asimetría, sino en una valoración integral del deportista.

Asimismo, pone de manifiesto el valor de la investigación aplicada realizada en contextos reales de alta competición para seguir mejorando el rendimiento y la salud de los deportistas paralímpicos, según indica la UEx en nota de prensa.