La UEx investigará papel células B reguladoras en el cáncer con una ayuda de 132.000 de AECC

La Universidad de Extremadura (UEx) investigará durante los próximos cuatro años el papel de las células B reguladoras en la respuesta del sistema inmunitario frente al cáncer gracias a una ayuda de 132.000 euros concedida por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

La financiación corresponde a la II Ayuda Predoctoral de Investigación de la AECC en Cáceres y ha sido concedida a la investigadora predoctoral Eva Sánchez Hernández, que desarrollará el proyecto 'Células B reguladoras: posibles aliadas contra el cáncer', dirigido por el investigador Héctor Cordero Muñoz.

La investigación pretende conocer mejor cómo influyen estas células del sistema inmunitario en la respuesta del organismo frente al cáncer y estudiar si pueden estar relacionadas con la resistencia que presentan algunos pacientes a las inmunoterapias disponibles actualmente.

Para ello, el proyecto analizará muestras de tejido tumoral y tejido sano de pacientes con cáncer y estudiará en laboratorio el comportamiento de las células B reguladoras y su interacción con otras células del sistema inmunitario encargadas de destruir los tumores.

El objetivo es determinar si estas células pueden contribuir a reactivar las defensas del organismo y mejorar su eficacia frente a distintos tipos de cáncer. Si los resultados confirman la hipótesis planteada, la investigación podría contribuir a identificar biomarcadores y nuevas dianas terapéuticas.

La investigadora Eva Sánchez Hernández es graduada en Bioquímica y cuenta con un Máster en Análisis Biológico y Diagnóstico de Laboratorio.

Su trayectoria incluye experiencia en investigación biomédica en los ámbitos de la inmunología y el cáncer, así como en técnicas de biología molecular, citometría y cultivos celulares.

El proyecto estará dirigido por Héctor Cordero Muñoz, investigador natural de Cilleros (Cáceres), doctor desde 2016 y miembro del programa Ramón y Cajal.

Actualmente desarrolla su actividad investigadora en la Facultad de Veterinaria de la UEx, donde trabaja en los ámbitos de la inmunología, el cáncer y las alergias.

Cordero ha explicado que la hipótesis del proyecto es que las células objeto de estudio actúan como un "freno" que podría impedir que el sistema inmunitario elimine con mayor eficacia los tumores que se desarrollen en el organismo.

La presentación de la ayuda se ha celebrado en coincidencia con septiembre, Mes de la Investigación en Cáncer para la AECC, y con el Día Mundial de la Investigación en Cáncer, que se conmemora este jueves 24 de septiembre.

La jornada se ha completado con una mesa redonda en la que investigadores y pacientes han compartido sus perspectivas sobre la investigación oncológica y su impacto.