La UEx abre la inscripción para la 4ª edición de los cursos de lengua y cultura china en Badajoz, Cáceres y online

La Universidad de Extremadura pone en marcha la cuarta edición de los cursos de Lengua y Cultura China, que contarán con cursos presenciales en Badajoz y Cáceres, una modalidad online, así como la creación de un nuevo espacio dedicado a acercar diferentes manifestaciones de la cultura china a la comunidad universitaria.

La puesta en marcha de estos cursos es fruto de la colaboración entre la Universidad de Educación de Chongqing (China) y la Universidad de Extremadura, y la programación contempla los niveles 1A, 1B+ y 2+, con propuestas dirigidas tanto a quienes quieran iniciarse en el aprendizaje del chino como a quienes ya cuentan con conocimientos previos.

Las clases serán impartidas por profesorado nativo con experiencia en la enseñanza del chino y combinarán el aprendizaje lingüístico con contenidos relacionados con la cultura y la sociedad del país asiático, y para acudir no es necesario estar vinculado a la Universidad de Extremadura.

Así, los cursos se desarrollarán del 19 de octubre al 15 de diciembre de 2026, de tal forma que en el Espacio UEx de Cáceres se impartirá presencialmente el nivel 1A los lunes, mientras que el Espacio UEx del campus de Badajoz se impartirá el nivel 1A los miércoles y el nivel 1B+ los jueves.

Las sesiones presenciales se celebrarán en horario de 16,00 a 18,30 horas, mientras que la modalidad online será para el nivel 2+, destinada a quienes quieran continuar avanzando en el conocimiento de la lengua china y se impartirá los jueves de 10,00 a 11,30 horas, según informa la UEx en nota de prensa.

En los cursos presenciales, los idiomas de interacción serán inglés y chino, mientras que en la formación online se utilizarán castellano y chino, y la tasa de inscripción para los cursos de lengua es de 20 euros.

NUEVO SALÓN DE CULTURA CHINA

Una de las principales novedades de esta cuarta edición será la puesta en marcha del Salón de Cultura China en Cáceres, que será "un espacio complementario para acercarse de una manera práctica a diferentes expresiones culturales y tradiciones del país".

La iniciativa permitirá a los participantes "profundizar en ámbitos como la caligrafía, la pintura, el té y otras artes y costumbres chinas", y además, a lo largo de la programación de los cursos se abordarán contenidos culturales vinculados con las artes marciales, la gastronomía, la geografía y otros aspectos de interés social y cultural.

El Salón de Cultura China se desarrollará los martes en el Espacio UEx de Cáceres durante el periodo de celebración de los cursos y estará reservado a los matriculados en alguna de las modalidades formativas ofertadas.