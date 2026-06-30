UCEx pide una mejor señalización en los accesos a las playas de interior de Mérida, Villanueva de la Serena y Campanario

La Unión de Consumidores de Extremadura (UCEx) ha elaborado un informe sobre las playas de interior de la comunidad autónoma de Extremadura, en la que destaca en líneas generales los servicios que ofrecen a los bañistas, si bien pone en el debe de las administraciones que los gestiones algunas cuestiones a mejorar, como es el caso de la señalización de los accesos en algunas de estas zonas de baño.

Este es el caso de Proserpina, en Mérida, Entrerríos, en Villanueva de la Serena, y Costalegre, en Campanario, donde la Unión de Consumidores asegura que no tienen claro "cómo llegar desde la carretera". "Sin duda, algo que mejorar", puntualizan.

El estudio determina que la mayoría de estos espacios en la comunidad autónoma, principalmente en la provincia de Badajoz, están muy cerca de los municipios a los que pertenecen. Este es el caso de las playas de Alange o Peloche, que se funden con las casas de los pueblos que les dan nombre, permitiendo a los vecinos incluso llegar caminando, y a los visitantes encontrar una buena oferta hostelera para completar una estancia perfecta.

En el caso contrario está Cheles y su playa La Dehesa, a la que se accede por una pista de varios kilómetros que, aunque recientemente ha sido arreglada, presenta un "firme desigual"; la de Cancho del Fresno, cerca de Cañamero, que obliga a rodear gran parte del pantano que le da nombre por un camino que "puede poner en apuros a visitantes poco informados".

El estudio refrenda que la comodidad de los bañistas está "garantizada", pues casi todas estas playas están acondicionadas con zonas de césped o de arena, aunque también hay alguna de hormigón o cemento. Todas sin excepción presentan merenderos y en muchas de ellas hay chiringuitos o bares.

La gran mayoría, añade el estudio, está provista de aseos públicos, aunque algunas se limitan a los existentes en los chiringuitos. Otro aspecto destacable es que en todos los casos están provistas de zonas de sombra, sea natural o dispuesta por los responsables de su mantenimiento.

En cuanto a la limpieza de los entornos, destaca que la "inmensa mayoría" de ellos están "impecables", y cabe subrayar que en todas las zonas de baño hay papeleras y contenedores suficientes para arrojar los residuos.

Sin embargo, hay alguna excepción muy reseñable. Por ejemplo, en Cancho del Fresno, y quizá por su lejanía a cualquier población, se ha encontrado basura acumulada en las papeleras y unos aseos portátiles cuyo mantenimiento y limpieza "dejaban mucho que desear".

PROHIBIDAS LAS MASCOTAS

De otro lado, hace referencia a que en ninguna de estas playas está permitido el acceso de mascotas. Esta prohibición generalizada se aplica de forma estricta haciendo referencia, entre otras normativas de salud pública, a la actual Ley de Bienestar Animal que, aunque promueve el acceso de las mascotas a playas, parques y otros espacios públicos, deja en manos de los ayuntamientos la última palabra sobre el acceso efectivo de los animales, en este caso, a las playas fluviales. En las visitadas, todos han optado por prohibirlo.

Asimismo, subrayan el esfuerzo realizado por mejorar la accesibilidad a personas con movilidad reducida a pesar de encontrarse en entornos naturales. Así, además de instalar rampas, también se han instalado esterillas o pasarelas hasta el agua, aparcamientos reservados y hasta columpios especiales para que todos puedan disfrutar en estos espacios.

Por otro lado, en la inmensa mayoría de las playas visitadas se ofrece una "amplia variedad de actividades acuáticas". Desde el alquiler de canoas e hidropedales hasta motos acuáticas o padel-surf.