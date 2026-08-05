UCE critica el rechazo de las reclamaciones por la cancelación del vuelo Badajoz-Barcelona

La Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) ha criticado el rechazo de las reclamaciones planteadas por la cancelación de vuelos entre Badajoz y Barcelona del pasado 26 de julio.

Al respecto, la UCE ha exigido nuevamente el "estricto cumplimiento" de la normativa de protección al consumidor y ha rechazado que los motivos alegados por la compañía puedan considerarse como fuerza mayor.

De este modo, en contestación a diversas reclamaciones interpuestas por los consumidores, la compañía aérea ha rechazado todas ellas basándose en que diversas incidencias de personal impidieron la correcta ejecución del vuelo y ha indicado que las mismas constituyen una "causa de fuerza mayor".

Por ello, frente a las alegaciones de la compañía, UCE se ha mostrado en desacuerdo con las mismas, ya que en base a lo establecido por la legislación aplicable, así como en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las incidencias de personal son "riesgos inherentes a la operativa comercial" y en "ningún caso son circunstancias extraordinarias", por lo que dan "pleno derecho a compensación".

De este modo, ha recordado la UCE en nota de prensa a los afectados que tienen derecho a la indemnización económica, establecida en 250 euros por pasajero al ser un vuelo de menos de 1.500 kilómetros.

También se debe ofrecer de inmediato la elección entre el reembolso íntegro del billete, en siete días, o la reubicación en el primer transporte alternativo disponible y la aerolínea está obligada a cubrir comidas y bebidas durante la espera, así como alojamiento en hotel y traslados si la salida del nuevo vuelo se retrasa al día siguiente.

En el caso de realizar la reclamación oportuna frente a la compañía aérea y ver rechazadas las pretensiones, los consumidores tienen varias alternativas, como reclamar ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), un trámite que "quizás puede prolongarse demasiado en el tiempo hasta obtener una resolución", o acudir a los tribunales ordinarios de justicia, ha añadido.