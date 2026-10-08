Tres investigados por el robo de cableado de cobre y herramientas de una subestación eléctrica de Lobón

La Guardia Civil ha investigado a tres vecinos de Badajoz como presuntos autores de un delito de robo en la subestación eléctrica de la localidad pacense de Lobón y pertenencia a grupo delictivo.

La investigación se inició a raíz de la denuncia del encargado de la empresa, quien comunicó que, a finales de agosto, autores desconocidos, tras forzar las puertas de acceso a las instalaciones eléctricas, se habrían apoderado de cableado de cobre de diferentes secciones y diversas herramientas, todo ello valorado en unos 15.200 euros.

Cabe destacar que con esta acción delictiva ocasionaron cuantiosos daños en la infraestructura, ha destacado la Guardia Civil en nota de prensa.

Con la información facilitada y la descripción del material sustraído, los agentes siguieron la primera línea de investigación centrando su búsqueda en la posible entrega y venta de esta clase de material en centros de reciclaje.

Una vez inspeccionado diferentes puntos limpios próximos a la zona, se pudo localizar en una empresa de Badajoz parte del cableado sustraído en la subestación, que posteriormente pudo ser reconocido "sin ningún género de dudas" por operarios de la empresa.

Con el análisis de libros registros y otras pesquisas practicadas se obtuvieron suficientes pruebas para implicar en las acciones delictivas a tres vecinos de Badajoz, dos de ellos con numerosos antecedentes policiales por hechos de similar naturaleza.

Unas personas que, supuestamente, se desplazaron desde su localidad de residencia hasta Lobón para la comisión de los hechos. Así, fue a finales del pasado mes de septiembre, cuando en dependencias oficiales de la Guardia Civil se les instruyó diligencias como investigados por el robo en la subestación eléctrica y pertenencia a grupo delictivo.

Las diligencias que han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montijo.