Una treintena de comercios de Mérida participan este viernes en la primera 'Shopping Night'

Una treintena de establecimientos de Mérida participarán este viernes, 25 de septiembre, en la primera edición de la 'Shopping Night', una iniciativa del Ayuntamiento para impulsar y poner en valor el comercio local y de proximidad.

La actividad se desarrollará de 21:00 a 00:00 horas en la zona centro, con un escenario móvil, un desfile por la alfombra roja de la calle Santa Eulalia y animación teatral itinerante con zancos, malabares, clown y magia.

El programa comenzará a las 21:30 horas con Los Hermanos Saquetti y continuará con diferentes actividades y un desfile. A las 23:00 horas actuará La Tabarra Quarter Band, antes del sorteo de los diferentes premios y lotes.

Durante esta semana, las compras realizadas en los establecimientos participantes permitirán obtener participaciones para un sorteo que repartirá 300 euros en premios, además de descuentos, vales y productos.

La delegada de Comercio y Emprendimiento, Laura Iglesias, ha destacado el papel del comercio de proximidad en la ciudad y ha animado a los emeritenses a participar en una noche que busca "dinamizar espacios comerciales".

Desde la Asociación de Comerciantes de Mérida, Chari Gallego y Rosa María Becerra han puesto en valor una iniciativa que pretende hacer de esta jornada "una noche diferente" y atraer a emeritenses y visitantes.