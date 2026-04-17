Transportes adjudica por más de 8 millones un contrato para conservar 208 km de carreteras en la provincia de Badajoz

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado un contrato para la conservación y explotación de unos 208 kilómetros de carreteras del Estado en la provincia de Badajoz con un presupuesto de 8,33 millones de euros (IVA incluido).

La duración de este contrato, previamente licitado por el Ministerio tras ser autorizado por el Consejo de Ministros, es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses. La adjudicación del contrato ya ha sido publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Este contrato incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones y se enmarca en el programa de dicho Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a la ciudadanía.

Además, recoge actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones, ha informado en nota de prensa el Ministerio de Transportes.

Los trabajos previstos en el contrato se destinan al mantenimiento y conservación de 208,502 kilómetros de carreteras que conforman el sector nº03 de la provincia de Badajoz.

Las carreteras incluidas en este sector son la N-432, entre Badajoz capital (km 0) y la conexión con la autovía A-66 pasada la localidad de Zafra (km 79,400); la N-432A, en varios tramos en las localidades de La Albuera (del km 20 al 25), Santa Marta de los Barros (km 40 al 45) y Zafra (del km 69 al 76) y varios enlaces.

También la N-435, entre La Albuera (km 22) y el límite con Andalucía, pasada la localidad de Higuera la Real (km 104) y la N-435A, entre los km 32 y 35, así como en varios tramos y enlaces.

Junto a las carreteras mencionadas, el contrato incluye la rehabilitación superficial del firme en la carretera N-435, de Badajoz a Huelva, entre los kilómetros 70,650 al 75,300, en la Variante de Jerez de los Caballeros.