CARRETERAS

Un tramo de la carretera provincial BA-099 permanecerá cortado al tráfico el próximo 27 y 28 de abril

El desvío alternativo se realizará por el Rincón de Ballesteros.

Redacción

Extremadura |

Un tramo de la carretera provincial BA-099 permanecerá cortado al tráfico el próximo 27 y 28 de abril
Un tramo de la carretera provincial BA-099 permanecerá cortado al tráfico el próximo 27 y 28 de abril | Diputación de Badajoz

La carretera provincial BA-099, de La Nava de Santiago hasta el límite provincial con Cáceres por Carmonita, permanecerá cerrada al trafico en un tramo durante los días 27 y 28 de abril.

En concreto, el tramo es el comprendido entre el Cruce de Rincón de Ballesteros y el enlace con la Autovía A-66 por los trabajos de reparación de arquetas de saneamiento en la Travesía de Carmonita.

El desvío alternativo se realizará por el Rincón de Ballesteros, ha informado la Diputación de Badajoz en nota de prensa.

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