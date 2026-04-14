OPOSICIONES

Un total de 821 aspirantes superan el examen de las oposiciones de celador del SES, que oferta 170 plazas

Las pruebas, que se realizaron el pasado 25 de enero, han sido las más concurrida de toda la Oferta Pública de Empleo del SES, con un total de 9.033 aspirantes inscritos, si bien finalmente se presentaron 5.359 candidatos, lo que supone en torno a un 59% de participación global.

Redacción

Extremadura |

Oposiciones
Oposiciones | antena3noticias.com

Un total de 821 aspirantes han superado el examen de las oposiciones celador del Servicio Extremeño de Salud (SES), con 170 plazas convocadas, según informan fuentes de la Junta de Extremadura.

El Servicio Extremeño de Salud ha publicado las calificaciones correspondientes al ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo para adquirir la condición de personal estatutario fijo del SES en la categoría de celador/a, convocadas en diciembre de 2024.

Las pruebas, que se realizaron el pasado 25 de enero, han sido las más concurrida de toda la Oferta Pública de Empleo del SES, con un total de 9.033 aspirantes inscritos, si bien finalmente se presentaron 5.359 candidatos, lo que supone en torno a un 59% de participación global.

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