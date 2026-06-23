Toda Extremadura, salvo el Sur de la Provincia de Badajoz, se encontrará en alerta naranja este martes por altas temperaturas

Toda Extremadura excepto el sur de la provincia de Badajoz estará este martes, 23 de junio, en alerta naranja por altas temperaturas, que pdorán alcanzar máximas de hasta 40 grados en algunas zonas.

Así, y de acuerdo a la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en las comarcas de Vegas del Guadiana, La Siberia extremeña, Barros y Serena, en la provincia de Badajoz, así como en las cacereñas del Tajo y Alagón y la Meseta cacereña, se prevén que los termómetros alcancen los 40 grados.

Por su parte, en el norte de la provincia de Cáceres, así como en Villuercas y Montánchez, las máximas alcanzarán los 39 grados.

Ante esta previsión, el 112 de Extremadura activará la alerta naranja a las 13,00 horas de este martes en toda la región excepto en el sur de la provincia de Badajoz, una alerta que se mantendrá hasta las 21,00 horas.

Ante esta situación, el 112 recomienda tomar con frecuencia abundante agua y líquidos ligeramente azucarados y salinos (té frío, agua con limón), y no esperar a tener sed para beberlos.

También aconseja no consumir bebidas alcohólicas, y usar ropa ligera, de colores claros y tejidos naturales, así como sombrero o sombrilla para protegerse del sol.

Se recomienda elegir las primeras horas del día para llevar a cabo actividades al aire libre y deportivas., y evitar las actividades en el exterior en las horas más calurosas, sobre todo si las actividades son intensas.

También se aconseja evitar exponerte al sol en las horas de mayor riesgo, es decir, desde las 11,00 y hasta las 18,00 horas, y si se hace que sea poco tiempo, y con cremas protectoras, y sombrillas o gorros.