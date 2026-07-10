La terminal ferroviaria de ExpacioMérida cumple su primer mes de funcionamiento con balance positivo

La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital y de Extremadura Avante Logística, continúa avanzando en el desarrollo de infraestructuras estratégicas para mejorar la competitividad empresarial y reforzar el transporte ferroviario de mercancías. La terminal ferroviaria de ExpacioMérida cumple su primer mes de funcionamiento con un balance positivo dentro del circuito logístico nacional.

Durante estas primeras semanas de actividad, la infraestructura ha registrado entradas y salidas de trenes de forma regular y mantiene una primera frecuencia semanal, que se está afianzando de la mano del operador logístico Multirail dentro de sus tráficos ferroviarios entre Barcelona y Sevilla.

En este primer mes, la terminal ha gestionado cerca de 200 UTIs (unidades de transporte intermodal), con mercancías conectadas con distintos puntos del territorio nacional y con destinos internacionales como Italia o Bélgica, lo que refleja la progresiva incorporación de ExpacioMérida al sistema logístico ferroviario de mercancías.

Asimismo, la infraestructura está despertando el interés de los principales puertos del entorno natural de Extremadura, especialmente Huelva y Sevilla, con los que numerosas empresas extremeñas mantienen relaciones comerciales y demandan soluciones logísticas más eficientes, competitivas y mejor conectadas.

La terminal ferroviaria de ExpacioMérida refuerza así la posición de Extremadura como punto estratégico entre el interior peninsular, los puertos del suroeste y los grandes corredores de mercancías.

La infraestructura dispone de capacidad para 800 contenedores y está preparada para operar trenes de hasta 550 metros, lo que permite responder a las necesidades actuales del transporte ferroviario de mercancías y favorecer una mayor utilización del ferrocarril como medio de transporte sostenible y competitivo.

En este contexto, el director general de Extremadura Avante, Miguel Ángel Mendiano, ha destacado que la terminal "ya está funcionando y empieza a consolidarse" dentro del transporte ferroviario de mercancías. Asimismo, ha señalado que desde la Junta de Extremadura, a través de Extremadura Avante Logística, se trabaja para consolidar la actual frecuencia semanal y avanzar hacia una segunda durante el periodo estival.

El director general ha subrayado que el objetivo es seguir poniendo infraestructuras útiles al servicio del tejido empresarial, fomentar el uso del ferrocarril y reforzar el papel de Extremadura como nodo logístico estratégico en el suroeste de la península ibérica.