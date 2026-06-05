La tercera edición de 'Orgullo de Pueblo' promoverá la igualdad, respeto y no discriminación en 10 municipios pacenses

La tercera edición de la iniciativa 'Orgullo de Pueblo' recorrerá 10 localidades pacenses para seguir promoviendo los valores de igualdad, respeto, diversidad y no discriminación.

La iniciativa ha sido presentada este jueves, día 4, en Badajoz por la diputada provincial del Área de Igualdad, Lourdes Linares, la jefa de Producción del programa, Cristina Masa y, la actriz y productora Raquel Palma, participante en esta edición con el espectáculo musical 'Este concierto es una ruina'.

El festival llegará este año a los municipios de Usagre, San Vicente de Alcántara, Ruecas, Retamal de Llerena, Hornachos, Conquista del Guadiana, Cabeza la Vaca, Barcarrota, Alconchel y Puebla de Alcocer, configurando una programación que volverá a acercar la cultura inclusiva y la sensibilización social a diferentes comarcas de la provincia.

La selección de localidades responde al objetivo de garantizar una distribución territorial equilibrada y facilitar el acceso a este tipo de propuestas en el ámbito rural.

Impulsado desde el Área de Igualdad de la Diputación de Badajoz, este certamen itinerante pretende continuar acercando al medio rural una programación artística y cultural vinculada a la visibilización positiva de la diversidad afectivo-sexual y de género, consolidándose como una potente iniciativa de concienciación social.

De esta forma, la institución provincial reafirma su apuesta por la cultura como motor de convivencia, dinamización social y cohesión territorial, llevando propuestas culturales inclusivas a diferentes puntos de la provincia y favoreciendo espacios de participación y visibilidad para toda la ciudadanía.

Durante su intervención, Lourdes Linares ha destacado que "la igualdad y el respeto a la diversidad deben estar presentes en todos los municipios, independientemente de su tamaño".

Asimismo, ha subrayado que 'Orgullo de Pueblo' se ha convertido en una herramienta fundamental para acercar valores de convivencia y tolerancia al ámbito rural, generando espacios seguros donde todas las personas puedan sentirse representadas y respetadas.

Con esta tercera edición siguen así avanzando en el compromiso de construir una provincia "más inclusiva, diversa, sensible e igualitaria", ha afirmado.

La programación se desarrollará durante el mes de junio, en conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, que se celebra el próximo 28 de junio, indica en nota de prensa la Diputación de Badajoz.

En esta edición, el festival volverá a combinar espectáculos musicales, artes escénicas, teatro social y actividades participativas concebidas desde una perspectiva inclusiva, divulgativa y de convivencia.