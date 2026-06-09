La tercera edición del foro tecnológico 'Potencia Digital' se celebrará en Cáceres el 24 y 25 de septiembre

La tercera edición del foro tecnológico 'Potencial Digital' se celebrará en Cáceres los días 24 y 25 del próximo mes de septiembre.

Así, la iniciativa representa la expresión visible de la transformación que la Junta está impulsado en Extremadura, y una herramienta para proyectar la región "como un territorio preparado para competir y atraer proyectos de alto valor añadido".

Este evento se enmarca en la Estrategia de Transformación Digital de Extremadura 2027, orientada a generar resultados tangibles como facilitar la vida a la ciudadanía, reducir cargas administrativas, mejorar la productividad empresarial y abrir nuevas oportunidades laborales.

De este modo lo ha indicado durante la presentación este lunes del evento el secretario general de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Juan Carlos Preciado, quien ha defendido que la digitalización tiene que traducirse en "mejores servicios públicos, empresas más competitivas, nuevas inversiones y empleo de mayor calidad".

INFORME CAE

Así, el Informe de Madurez Digital de las Comunidades Autónomas (CAE 2025) sitúa a Extremadura como la comunidad con mayor avance histórico en digitalización administrativa, al pasar del 45 por ciento de trámites disponibles en línea en 2023 al 91 por ciento en 2025, superando la media europea (88 por ciento).

El documento también destaca avances en interoperabilidad y un 86 por ciento de respuesta satisfactoria en materia de transparencia.

Preciado ha señalado que estos resultados son fruto de una planificación sostenida y del compromiso de los empleados públicos, y ha incidido en la importancia de seguir avanzando hacia un modelo que conecte transformación digital, inversión y empleo.

Ha hablado de las condiciones de Extremadura para atraer inversiones tecnológicas, como la disponibilidad de suelo, la capacidad energética, el desarrollo de energías renovables y una Administración comprometida con la seguridad jurídica y la agilidad administrativa, entorno que favorece la llegada de proyectos con efecto tractor sobre otros sectores, generadores de empleo cualificado y atracción de talento.

Por su parte, el director general de Digitalización Regional, Jesús Coslado, ha detallado las novedades de esta edición, que se desarrollará bajo el lema 'Activa tu potencial' y evolucionará hacia un formato más experiencial y participativo.

Potencial Digital 2026 mantendrá sus cuatro grandes áreas temática, tales como transformación digital, inteligencia artificial, ciberseguridad y robótica, pero pondrá especial énfasis en el talento y, según Coslado, "queremos que nuestros jóvenes no sean solamente consumidores de tecnología, sino también creadores de soluciones".

NOVEDADES

El evento incorporará nuevas iniciativas como Misión Tecno-Reto 360, una actividad de robótica dirigida a escolares y público general, que permitirá experimentar con drones, robots y retos tecnológicos en formato práctico, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Además, incluirá espacios como la Pitch Competition y la Zona Startup, orientadas a proyectos en fase inicial, así como una nueva edición de Hack The Box.

Entre las novedades destacan también La Terraza de Potencial, la FunTechZone, la participación de Andalucía como comunidad autónoma invitada y la intervención del experto Suko sobre inteligencia artificial y ciberseguridad.

Coslado ha vinculado este impulso al desarrollo del talento digital en la región, recordando que el empleo en este ámbito creció en 2025 ocho veces por encima de la media general, generando casi uno de cada cinco nuevos empleos y ofreciendo salarios un 38,5 por ciento superiores al resto de sectores.

Asimismo, ha destacado el éxito de las acciones formativas, como los 17 programas especializados en SAP, que han registrado 972 solicitudes.

La inscripción en Potencial Digital será gratuita y permitirá el acceso a todas las actividades durante las dos jornadas. En representación del Ayuntamiento de Cáceres, ha estado en la rueda de prensa el concejal de Empleo, RRHH, Innovación, E-Administración, Empresa y Relaciones Institucionales, Emilio Borrega.

La edición del 2025 contó con más de 10.000 asistentes presenciales y online lo que supuso un crecimiento del 67 por ciento y para esta edición, ha detallado Coslado, se espera contar con más 80 ponentes internacionales.

La Junta de Extremadura invita a la ciudadanía, empresas y profesionales a participar en este encuentro que aspira a situar a la región como protagonista activa de la transformación tecnológica y a aprovechar sus oportunidades para construir un futuro con mayor competitividad y empleo de calidad.