La Junta reclama al delegado del Gobierno que rectifique la cifra de 257 plazas libres para menores migrantes y dice que son 12

La Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia reclama al delegado del Gobierno rigor y responsabilidad después de que haya afirmado que "no hay un colapso generalizado" del sistema de acogida de menores en Extremadura y haya trasladado que existen 257 plazas libres.

Esta afirmación parte de una comparación entre magnitudes que no son equivalentes. Las 364 plazas utilizadas por el Gobierno de España no representan plazas reales disponibles para menores extranjeros no acompañados, sino una estimación teórica de la supuesta capacidad de acogida que tendría Extremadura. Además, el sistema de protección atiende a distintos perfiles y necesidades, por lo que sus recursos no son intercambiables.

Los datos actualizados de la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familia reflejan que actualmente Extremadura tiene acogidos a 115 menores extranjeros no acompañados y no a los 107 señalados públicamente.

Frente a las 257 plazas que se han presentado como disponibles, los informes técnicos de la Junta determinan que únicamente existen 12 plazas específicas susceptibles de ser asignadas a estos menores en este momento.

La situación de la red es, además, de tensión muy acentuada y preocupante. Durante el mes de julio se han registrado varios incidentes graves en el Centro de Acogida de Menores de Caminomorisco, entre ellos altercados, episodios de desobediencia, intimidaciones al personal y amenazas, que evidencian la presión que soportan determinados recursos y sus profesionales.

Desde la Junta de Extremadura se considera que la capacidad real no puede determinarse mediante una simple operación aritmética sobre una estimación general, sino que depende de la existencia de plazas adecuadas, personal especializado, condiciones materiales y financiación suficiente.

La difusión de la cifra de 257 plazas libres ofrece una imagen falsa de la situación, minusvalora la presión que soportan los centros y dificulta la necesaria coordinación entre administraciones.

Por todo ello, la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia reclama al delegado del Gobierno que rectifique públicamente la afirmación relativa a la existencia de 257 plazas disponibles para menores extranjeros no acompañados en Extremadura.

La protección de los menores exige rigor y una utilización responsable de la información, y la colaboración entre administraciones, debe sustentarse en datos reales y técnicamente comparables.