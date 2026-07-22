El Teatro Romano de Medellín vuelve a convertirse en escenario del Festival de Mérida

El Teatro Romano de Medellín acoge, por decimotercer año consecutivo, la extensión del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida con la representación de tres obras que se pondrán en escena del 24 al 26 de julio. De esta forma, los clásicos regresan al teatro romano de la antigua Metellinum romana para consolidar esta extensión que se suma a la del teatro romano de Regina y a la del yacimiento arqueológico de Cáparra.

La programación la conforman tres espectáculos que triunfaron en la edición pasada: el viernes 24 se representará 'Jasón y las Furias', de Nando López, dirigida por Antonio C. Guijosa y protagonizada por José Vicente Moirón y Carmen Mayordomo, entre otros.

El día 25 será el turno de 'Cleopatra enamorada, el Musical', protagonizada por Natalia Millán y Alex O'Doguerty; y el domingo 26 de julio, cierra la programación de la extensión de Medellín 'Alejandro y el eunuco persa', de Miguel Murillo, con dramaturgia y dirección de Pedro A. Penco, con Alberto Campón, Alberto Lucero, Beatriz Solís y José Antonio Lucia, entre otros. Las obras de teatro comenzarán a las 22:45 horas.

Asimismo, el viernes 24 de julio, a las 21:00 horas, el pasacalle Quimera, de La Fam Teatre, recorrerá las calles de la localidad metelinense.