Sube el paro en agosto en Extremadura tras la finalización de las campañas de verano, se incrementa la filiación por las regularizaciones

La secretaria general de Empleo, María José Nevado, ha destacado este miércoles en Mérida que Extremadura ha cerrado el mes de agosto con 60.687 personas desempleadas, 4.272 menos que hace un año, lo que supone una reducción del 6,6 por ciento interanual.

La región registra así, ha afirmado, la segunda mayor caída del paro entre las comunidades autónoma, solo por detrás de Andalucía, y "duplica ampliamente" el descenso registrado en el conjunto de España, inferior al 3 por ciento, datos, ha valorado Nevado, que "muestran la evolución positiva que mantiene el mercado laboral extremeño".

Ha explicado que el desempleo aumenta en agosto respecto a julio en 919 personas, un 1,5 por ciento, en un mes marcado por el comportamiento estacional del mercado laboral y ha recordado que en los últimos 21 años, el paro ha aumentado en Extremadura durante el mes de agosto en 18 ocasiones, señalando que si se elimina el componente estacional, "el desempleo se habría mantenido estable durante este mes".

Según Nevado, la evolución interanual "confirma una tendencia positiva y sostenida" del mercado laboral extremeño, con 4.272 personas menos en las listas del desempleo que hace un año y una reducción del paro "claramente superior" a la registrada en el conjunto del país.

CAEN EL PARO FEMENINO Y EL DE LARGA DURACIÓN

La secretaria general ha señalado que la reducción interanual del desempleo se produce tanto entre hombres como entre mujeres; en este colectivo, hay 2.897 desempleadas menos que hace un año, un 6,9 por ciento menos, mientras que entre los hombres el descenso alcanza las 1.375 personas, un 6 por ciento.

Así, ha especificado María José Nevado, casi siete de cada diez personas que han abandonado las listas del paro en el último año son mujeres, indica la Junta de Extremadura.

Por edades, el desempleo disminuye en todos los grupos, destacando el colectivo de mayores de 45 años, con 2.878 personas desempleadas menos, un 7,6 por ciento menos, mientras que entre los menores de 30 años el paro baja en 429 personas, un 4,25 por ciento.

También sobresale, ha indicado Nevado, la evolución del desempleo de larga duración, que se reduce en 3.003 personas, un 10,3 por ciento respecto a agosto de 2025. Entre las personas con discapacidad, el desempleo baja en 291 personas, un 8,9 por ciento.

RÉCORD DE AFILIACIÓN

La reducción del desempleo alcanza a todos los grandes sectores productivos. Construcción y agricultura registran descensos del 11,2 por ciento, mientras que la industria reduce el paro un 8,2 por ciento.

Durante agosto se formalizaron 33.642 contratos, un 4,3 por ciento más que hace un año, impulsados especialmente por el incremento del 14,4 por ciento de los contratos indefinidos. En el acumulado de enero a agosto, la contratación aumenta un 5,7 por ciento.

A esta evolución, ha indicado, se suma un nuevo máximo histórico de afiliación a la Seguridad Social. Extremadura alcanza las 431.888 personas afiliadas, después de sumar 818 durante agosto y 6.311 más que hace un año, un crecimiento interanual del 1,5 por ciento.

El récord también se alcanza entre las mujeres, con 200.868 afiliaciones. Además, Extremadura cuenta con 576 autónomos más que hace un año.

Según Nevado, "estos datos muestran que, pese al comportamiento estacional propio de agosto, el mercado laboral extremeño mantiene una trayectoria sólida, con menos desempleo, más afiliación y más contratación que hace un año".

Ha asegurado que la Junta continuará trabajando para consolidar esta evolución y para que Extremadura "sea el mejor lugar para trabajar, emprender y desarrollar un proyecto profesional".