Un sistema para prevenir incendios en el entorno rural y una barredora espacial, Premios Retotech Extremadura este año

Un sistema para prevenir incendios en el entorno rural y una barredora espacial han sido reconocidos con los Premios Retotech Extremadura de este año.

En concreto, los centros CEIP Ortega y Gasset de Almendralejo (Badajoz), y CRA Montellano de Berzocana (Cáceres), han ganado los dos premios autonómicos que entrega Fundación Endesa en esta edición, y el CEIP San José de Calasanz ha sido galardonado con la mención especial en Extremadura.

De este modo, RetoTech, el gran reto de innovación, tecnología e impulso STEM para jóvenes de España y Portugal impulsado por Fundación Endesa celebra este año su undécima edición, la sexta en Extremadura.

En total, 11.000 alumnos de 286 centros escolares de las comunidades autónomas de Madrid, Aragón, Andalucía, Extremadura, Cataluña, Baleares, Canarias y Lisboa participan en esta edición 2025-2026. De ellos, 11 centros de primaria y 409 alumnos son extremeños.

En concreto, en el IES Albarregas de Mérida ha tenido lugar este martes, día 2, el festival final de la VI edición de RetoTech en Extremadura, el proyecto de Fundación Endesa que fomenta las vocaciones STEM entre los jóvenes de colegios de España y Portugal, retándoles a desarrollar proyectos tecnológicos que den respuesta a necesidades reales de su entorno escolar.

El festival ha congregado a más de 400 alumnos de los 11 centros que han participado en esta VI edición Extremadura, la XI a nivel nacional, donde muestran al jurado los proyectos que han diseñado y desarrollado a lo largo del curso y que optan a los 'Premios Profesor'.

Los proyectos ganadores han recogido durante el evento sus premios en reconocimiento a sus proyectos de la mano de Manuel Rico y Felipe Antonio Fernández León, delegados provinciales de la Consejería de Educación y Formación Profesional en Extremadura, quienes han asistido al acto para conocer en primera persona las iniciativas de esta edición acompañados por la responsable de proyectos de Fundación Endesa, Marta Tobías.

Así, los dos Premios Profesor autonómicos han recaído en el CEIP Ortega y Gasset de Almendralejo (Badajoz), con su proyecto Misión Órbita Limpia; y en el CRA Montellano de Berzocana (Cáceres) con su proyecto FireTech Geoparque, informa en nota de prensa Fundación Endesa.

Los 100 alumnos del CEIP Ortega y Gasset han ganado con su innovadora propuesta para tener un espacio más limpio: una pequeña barredora espacial que desvíe los trozos pequeños hacia la atmosfera terrestre y acaben desintegrándose. Por su parte, 11 estudiantes del CRA Montellano han ideado sistemas robotizados para prevenir y controlar incendios en su entorno rural.

MENCIÓN ESPECIAL

Como novedad, este año ha habido una mención especial que ha recaído en el CEIP San José de Calasanz, de Fuente del Maestre, Badajoz, con Aula automática sostenible. Un proyecto que soluciona un problema muy cotidiano como es el consumo innecesario de energía en el aula.

De este modo, los 22 alumnos participantes proponen un sistema automático capaz de detectar cuando el aula no está en uso y actuar en consecuencia, apagando o controlando algunos elementos que consumen energía cuando no son necesarios.

Así, la tecnología se convierte en una herramienta para ahorrar energía y para enseñar que pequeños cambios en el día a día pueden tener un efecto positivo en el medio ambiente.

Este año que RetoTech celebra su XI edición a nivel nacional, Extremadura suma su sexta edición. A lo largo de estos seis años, han participado un total de 91 centros educativos y 3.663 alumnos de Badajoz y Cáceres. Esta iniciativa se lleva a cabo en colaboración con BQ Educación y con las Consejerías de Educación de las comunidades autónomas participantes.

En esta edición de RetoTech, Fundación Endesa entregará un total de 28 premios a los mejores proyectos presentados en España y Portugal.

Cuatro de ellos son los 'Premios Fundación Endesa', tres de carácter nacional y uno para Portugal, elegidos por un jurado de Endesa, que incluyen licencias de acceso a itinerarios digitales Bitbloq; 16 'Premios Profesor' en el ámbito autonómico, dos por cada comunidad participante, elegidos por los profesores asistentes a cada Festival, que consisten en una impresora 3D y formación especializada en diseño e impresión 3D; y 8 'Premios Mención Especial', uno por comunidad autónoma participante, también elegidos por un jurado de Endesa, que son una licencia para acceder a los libros digitales SmartBooqs.

En la evaluación de las propuestas se valora su originalidad y creatividad, la aplicabilidad práctica a una necesidad real, la competencia técnica del trabajo y la dimensión estética y artística del proyecto.