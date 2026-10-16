Sira Rego remarca que Extremadura "está cumpliendo" la ley en la acogida de niños migrantes y hay aún "muchas" plazas libres

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha remarcado que en Extremadura, donde gobiernan PP y Vox, "la ley se está cumpliendo" en la acogida de niños migrantes, así como que además incluso aún hay "muchas plazas libres" en el sistema de acogida de la región.

"La ley se está cumpliendo la acogida está siendo un hecho. Hay niños ya migrantes no acompañados en Extremadura", ha espetado; al tiempo que ha destacado que además "no ha habido ningún tipo de problema y no hay ninguna notificación de que haya habido ningún problema de convivencia en ningún lugar", tras lo cual ha rechazado la "prioridad racista" que "enarbola la derecha y la extrema derecha" con este asunto.

Así, tras apuntar que "una cosa es el relato ultra que utiliza Vox y el Partido Popular para decir que no a los niños y otra cosa es la realidad de cumplimiento de la ley", Rego ha criticado que desde esos partidos se trate de emplear con el tema del reparto de migrantes entre las CCAA el "recurso para azuzar el odio, para señalar al diferente y para tenernos en una dinámica que rompa los marcos de convivencia".

De este modo, a preguntas de los medios antes de la inauguración este jueves en Mérida del IX Congreso 'Periodismo de migraciones', la ministra ha confirmado que "hay niños y niñas (migrantes) en el sistema de acogida" en Extremadura y que, incluso, "todavía hay muchas plazas libres" en su sistema de acogida, ya que según ha indicado está ocupado "apenas un tercio" de su capacidad.

"Es decir, todavía hay muchas plazas", ha subrayado, al tiempo que ha anunciado que, "le guste o no a Vox y le guste o no al PP", llegarán a Extremadura "muchos más niños (menores migrantes)" porque "la ley se va a seguir cumpliendo", ha incidido.

En este punto, sobre la negativa del vicepresidente de la Junta de Extremadura Óscar Fernández Calle, de Vox, a acoger a menores migrantes procedentes de Ceuta en la comunidad, la ministra ha señalado que éste "puede fantasear con lo que quiera" pero que en la región "la ley se cumple".

"Debería (Fernández Calle) tener un mínimo de rigor y hacerle caso a sus funcionarios. Yo creo que primero debe pasar por sus funcionarios y luego quizá empezar a hacer declaraciones. La ley se cumple. Los de Vox también van a cumplir con la ley", ha insistido.