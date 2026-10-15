La época de peligro alto de incendios forestales en Extremadura finaliza este jueves día 15

La época de peligro alto de incendios forestales en Extremadura concluirá este jueves, día 15, y el viernes comenzará la de peligro bajo, según ha determinado el Plan Infoex tras analizar la meteorología y recurrencia de incidentes en los últimos días y las previsiones para los próximos.

El cambio de situación respecto a los meses previos lo ilustra el hecho de que en todo lo que va del mes de octubre, ningún municipio de la comunidad autónoma ha estado en riesgo meteorológico alto, muy alto o extremo de incendio forestal, según el mapa de IPIF (Índice de Peligro de Incendio Forestal) que el Plan Infoex publica cada mañana desde que comenzó la época de peligro alto el pasado 1 de junio. Este mapa parte de los datos proporcionados por la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología).

La Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias publicará próximamente en el Diario Oficial de Extremadura la orden que declara el inicio de la época de peligro bajo, que regulará los usos y actividades con riesgo de incendio fuera del periodo estival.

EL USO DEL FUEGO SIGUE RESTRINGIDO

Esta norma establecerá las condiciones para compatibilizar la actividad agrícola, ganadera, forestal y recreativa con la necesaria protección del medio natural, manteniendo las medidas de prevención que permitan minimizar el riesgo de declaración de incendios. No obstante, la Junta de Extremadura recuerda que, en días con índice de peligro AEMET muy alto o extremo, el uso del fuego está prohibido, conforme establece la normativa básica estatal. Esta limitación incluye también el lanzamiento de fuegos artificiales, cuya autorización corresponde a los ayuntamientos.

Durante la época de peligro bajo, quedan sujetos a autorización previa de la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales las quemas prescritas de vegetación en pie, hornos de carbón y carboneras tradicionales no sometidas a autorización ambiental unificada, además de las zonas fijas de barbacoas y hogueras en áreas recreativas.

Asimismo, otros usos del fuego como las piconeras, las quemas de restos vegetales amontonados en pequeñas y microexplotaciones, y también los eventos populares con hogueras o barbacoas (romerías u otros) deberán realizar una declaración responsable online a través de la plataforma https://app.infoex.info/pages/intro.

EL USO DE MAQUINARIA

La utilización de maquinaria de riesgo en terreno forestal o suelo rústico situado en zonas de influencia forestal deberá respetar un conjunto de precauciones específicas, o bien formular una declaración responsable online a través de la plataforma https://app.infoex.info/pages/intro, cuando el índice de peligro AEMET sea muy alto o extremo.

La orden de peligro bajo recogerá también las medidas de autoprotección requeridas para viviendas, instalaciones e infraestructuras ubicadas en el entorno forestal, fundamentales para reducir la vulnerabilidad frente a posibles incendios y facilitar, en caso necesario, la intervención de los servicios de extinción.

Con esta resolución, la Junta de Extremadura da continuidad a la estrategia de prevención de incendios forestales durante todo el año, promoviendo una gestión responsable del territorio y fomentando la implicación de propietarios, usuarios del medio natural y administraciones públicas en la conservación y protección de los montes extremeños.

El Plan Infoex recuerda que la prevención sigue siendo esencial y hace un llamamiento a evitar conductas negligentes, respetar las normas y mantener la vigilancia como pautas claves para proteger los montes extremeños.

Toda la información actualizada, incluyendo el visor cartográfico, el índice diario de peligro AEMET y la tramitación online de autorizaciones y declaraciones responsables, está disponible en las páginas https://app.infoex.info/pages/intro y https://www.infoex.info/3-1-normativa-en-vigor/

El comité de dirección del Plan Infoex se reunirá este viernes para hacer balance de la época de peligro alto y avanzar las líneas de trabajo principales en la de peligro bajo.