Los sindicatos valoran la convocatoria de mesas para negociar la equiparación salarial pero piden medidas "efectivas"

Los sindicatos CSIF, UGT y CCOO valoran como un "avance" que la consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social de la Junta, Elena Manzano, haya anunciado y efectuado este martes, día 6, la convocatoria de las Mesas Sectoriales de Administración General y del Servicio Extremeño de Salud para llevar a negociación un Plan de Equiparación Salarial.

Así, remarcan que la acción sindical conjunta de CSIF, UGT y CCOO y la movilización de las empleadas y empleados públicos "están dando sus frutos", y consideran que la convocatoria de las Mesas Sectoriales supone un "paso adelante" para abordar la "brecha salarial" existente en la Junta de Extremadura.

En este sentido, subrayan que se ha conseguido "abrir la negociación", pero inciden en que ahora es el momento de "avanzar" y lograr "compromisos reales" que permitan corregir la "brecha salarial" de las empleadas y empleados públicos.

Así, en nota de prensa, CSIF, UGT y CCOO remarcan que seguirán defendiendo la equiparación salarial en la Administración General y en el Servicio Extremeño de Salud, manteniendo "la unidad, la movilización y la presión sindical hasta que la negociación se traduzca en medidas efectivas".

En esta línea, recuerda que tras la rueda de prensa este martes del Consejo de Gobierno de la Junta, la consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social ha anunciado y efectuado la convocatoria de las Mesas Sectoriales, tanto en el ámbito de la Administración General como en el Servicio Extremeño de Salud.

Con esto, entiende que las concentraciones y las distintas acciones desarrolladas por los sindicatos para trasladar el "malestar generalizado" de las empleadas y empleados públicos han conseguido que se lleve a la "negociación" un Plan de Equiparación Salarial para "ambos ámbitos".

Para CSIF, UGT y CCOO, este "avance" demuestra la importancia de mantener la "unidad sindical" y la "movilización" de las trabajadoras y trabajadores de la Junta de Extremadura. "La acción conjunta ha permitido que se reconozca y se aborde en la negociación la brecha salarial existente en Extremadura", inciden.

No obstante, las tres organizaciones sindicales advierten de que la apertura de la negociación debe traducirse ahora en medidas que respondan a las "necesidades específicas" de cada ámbito; y señalan que mantendrán el calendario de concentraciones anunciado para el mes de octubre y, si fuera necesario, avanzarán también hacia la convocatoria de huelga.

Sobre este respecto, CSIF, UGT y CCOO subrayan que se ha conseguido "abrir la negociación", pero ahora es el momento de "avanzar" y lograr "compromisos reales" que permitan corregir la "brecha salarial" de las empleadas y empleados públicos.