Sindicatos reclaman medidas ante las deficiencias detectadas tras el incendio en la Residencia La Granadilla de Badajoz

Los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y SGTEx se han concentrado este jueves a las puertas de la Residencia de Mayores 'La Granadilla' de Badajoz para reclamar a la Junta de Extremadura la puesta en marcha de medidas que resuelvan las deficiencias detectadas tras el incendio que el pasado domingo obligó al desalojo de parte del edificio.

Así lo ha destacado el responsable de Administración Pública de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Extremadura, José Sánchez Carroza, quien ha reclamado que se investigue "con total claridad" lo que ocurrió el pasado domingo, así como que se arreglen los desperfectos de la residencia.

"Hemos detectado un montón de deficiencias en el edificio de la Residencia de La Granadilla, como son que las alarmas de incendios y el sistema que detecta los humos no funcionó en aquel momento", ha seañalado Sánchez, quien ha advertido de que "los sistemas eléctricos, enchufes, alargaderas y todo lo demás están muy sobrecargados, con lo cual también puede ser otra de las causas que pueda haber originado el incendio".

También han reclamado que se refuerce la plantilla en todos los turnos y no sólo en el de noche, cuando "solamente hay tres trabajadores", ha dicho.

Sobre el sistema antiincendios y el hecho de que la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, haya aseverado que funcionó y que los detectores de humo sonaron durante el incendio, Sánchez Carroza ha aseverado que están "totalmente seguros de que no funcionó".

De hecho, ha apuntado que el martes le indicaron todas las deficiencias a responsables del Sepad, y este miércoles a última hora les respondieron que "el sistema antihumo y el sistema de alarma de incendios lo estaban verificando", tras lo que ha señalado que "justamente el día 19 estuvieron los técnicos aquí, con lo cual podemos saber que no funcionaron", ha ahondado.

Así, ha asegurado que "deficiencias hay, pero a mansalva" y de hecho, los trabajadores de este centro "se han quejado durante mucho tiempo", ya que según ha relatado, hay "boquetes" en los techos, "muchos de los pasamanos de los pasillos están caídos o los baños se atascan", así como que el equipo electrógeno que tienen en el centro en el caso de que se vaya la luz y se queden sin suministro, "tampoco funciona".

"De hecho así también en el escrito ellos lo reconocen, que no funciona y que está solicitado uno nuevo", ha destacado.