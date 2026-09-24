Los sindicatos se desmarcan de la festividad de la Merced y denuncian una "grave crisis" en la cárcel de Cáceres

Las organizaciones sindicales representativas en el Centro Penitenciario de Cáceres --CCOO, ACAIP-UGT, CSIF y APFP-- han registrado formalmente un escrito dirigido a la Dirección del centro y a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (IIPP) manifestando su decisión "firme y meditada" de no asistir al acto institucional con motivo de Nuestra Señora de la Merced, programado para este jueves, 24 de septiembre en la capital cacereña.

Esta medida de protesta surge como respuesta directa ante lo que consideran una "grave crisis" en el centro penitenciario cacereño por la "inacción, pasividad y falta de respuesta firme que la Administración Penitenciaria viene manteniendo desde hace meses ante denuncias y hechos de extrema gravedad acaecidos en la plantilla del Centro Penitenciario de Cáceres", aseguran los sindicatos.

"Hechos que, a pesar de su repercusión mediática a nivel nacional y del pleno conocimiento por parte de los responsables institucionales, continúan sin recibir una investigación o resolución contundente", añaden en un comunicado conjunto.

La representación sindical califica de "absolutamente inaceptable" la estrategia de dejar pasar el tiempo para que los problemas se desgasten o para que los propios trabajadores afectados terminen agotándose. "Esta falta de actuación está generando una severa sensación de desamparo e impotencia en la plantilla", recoge el texto.

Asimismo, aseguran que esta prolongada situación de incertidumbre está repercutiendo de manera directa en el bienestar, la salud y la carrera profesional de trabajadores con años de dedicación y reconocida solvencia, quienes se han visto abocados incluso a renunciar a sus puestos en el reciente concurso de traslados.

Los sindicatos aclaran que la ausencia en el acto institucional "no supone una falta de respeto hacia la festividad ni hacia los compañeros que decidan participar, sino un acto de coherencia y dignidad profesional".

"No consideramos coherente acudir a un acto destinado a ensalzar la labor de los trabajadores penitenciarios mientras, en la práctica, determinados profesionales se sienten abandonados por quienes deberían velar por ellos. Nuestra ausencia no pretende atacar a la Institución, pretende reivindicarla", subraya el comunicado

A pesar del malestar, las organizaciones sindicales han querido expresar "su más sincera enhorabuena" a las trabajadoras y trabajadores que recibirán reconocimientos por sus 25 años de servicio o menciones especiales durante la jornada.

Por todo ello, los sindicatos instan tanto a la Dirección del Centro Penitenciario de Cáceres como a la Subdirección General de Análisis e Inspección de Instituciones Penitenciarias a "asumir sus responsabilidades con diligencia, transparencia y firmeza".

La representación laboral recuerda que "el personal penitenciario requiere actuaciones reales y protección efectiva en lugar de discursos o actos protocolarios, exigiendo que la Administración no continúe mirando hacia otro lado".