El Sepad y la UEx ofrecen formación especializada en cuidados para personas con ELA y procesos de alta complejidad

El Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad), en colaboración con la Universidad de Extremadura (UEx), ha presentado una nueva microcredencial universitaria especializada en cuidados y apoyos para personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otros procesos de alta complejidad y curso irreversible, en el marco del Plan Microcreds, financiado con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La formación 'ELA y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible: Cuidados y apoyos centrados en la persona' responde al reciente desarrollo normativo en materia de ELA, que reconoce la necesidad de cuidados especializados, supervisión continuada y apoyos intensos en el domicilio, así como la obligación de incorporar formación específica para profesionales y personas cuidadoras que atienden a este colectivo.

El principal objetivo es capacitar a profesionales y/o personas cuidadoras en la provisión de cuidados "personalizados, seguros y centrados" en la persona, desarrollando competencias técnicas, relacionales y éticas que permitan ajustar los apoyos a las necesidades, preferencias y proyecto de vida de cada persona en su entorno habitual.

Está dirigida a profesionales que prestan apoyos a personas en situación de dependencia, y/o personas con ELA y otros procesos de alta complejidad y curso irreversible, y a personas en situación de desempleo que quieran formarse en ese ámbito. En ambos casos, las personas interesadas deben tener entre 25 y 64 años.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 12 de marzo, la matrícula se podrá formalizar entre el 16 y 27 del mismo mes, y el curso se impartirá desde el 13 de abril al 12 de junio, ha informado la Junta en nota de prensa.

MODALIDAD HÍBRIDA

El curso tiene una duración total de 60 horas y es modalidad híbrida, combinando formación mediante webinars en directo con trabajo online a través del Campus Virtual de la UEx.

El programa aborda, entre otros contenidos, el marco normativo y de derechos, la comprensión integral de la ELA y otros procesos de alta complejidad, la personalización de los apoyos, los cuidados especializados en el domicilio como el soporte respiratorio, la nutrición segura, la movilización o la prevención de riesgos, además del acompañamiento psicoemocional a las personas y sus familias.

Esta iniciativa se enmarca en el compromiso del Sepad con el avance hacia un nuevo modelo de cuidados, "más especializado y centrado en la persona", que refuerce la calidad de la atención domiciliaria y contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas con ELA y otras enfermedades de alta complejidad.