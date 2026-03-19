Selene Cidoncha emociona con su arte a la Asamblea de Extremadura

La Asamblea de Extremadura ha acogido este miércoles una nueva actuación artística a cargo de Selene Cidoncha con motivo del ‘Mes de la Mujer’. La emeritense ha sido la cuarta protagonista del ciclo de conciertos ‘Marzo de Mujeres’ impulsado por la institución, en el que ya han participado artistas como Carolina Valiente, Bambikina o el grupo pacense ‘The Drunk Future’.

La cantante ha deleitado al público asistente con diferentes temas de género indie, destacando su último single ‘piel’. La actuación ha tenido lugar en el Patio Noble de la institución con la presencia del presidente de la Asamblea, diputados, familiares de la artista y vecinos de la capital extremeña.

Al finalizar el acto, Manuel Naharro, presidente de la Asamblea, hizo entrega de un obsequio a la artista en agradecimiento por su entrega y talento.

La próxima y última cita artística tendrá lugar el próximo 25 de marzo con la actuación de dos copleras; Fany Ortiz y Rocío Durán.