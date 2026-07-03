Satse alerta del cierre de 260 camas en Extremadura durante el verano por falta de profesionales

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha denunciado el cierre de más de 10.000 camas hospitalarias en el conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS), 260 de ellas en Extremadura, lo que ha asegurado que se va a traducir "en un nuevo verano con más esperas y sin personal suficiente".

Según ha indicado, este es un problema recurrente todos los años, el cual "empeora la atención, alarga aún más las esperas y sobrecarga al personal sanitario", y va a provocar que las personas que requieran un ingreso hospitalario tendrán que sufrir las perjudiciales consecuencias de contar con menos camas disponibles.

Durante el verano, recuerdan que los hospitales no cuentan con el personal sanitario suficiente para sustituir convenientemente a los profesionales que se van de vacaciones o causan baja por una enfermedad, accidente laboral o cualquier otra incidencia. En opinión de SATSE, esto sucede porque "las Consejerías de Sanidad recurren a la 'salida fácil' de cerrar camas en lugar de realizar una planificación adecuada de las necesidades de personal en cualquier época del año".

A su juicio, todo ello repercute directamente en el paciente, sus familiares y también en el profesional, que se ve aún más sobrepasado y sobrecargado de lo que suele ser habitual durante el resto del año. De esta forma lo ha apreciado en su análisis, a pesar de "la opacidad y falta de transparencia de servicios de salud y gerencias que lleva a que no se cuente con la información de algunos hospitales".