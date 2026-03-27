Santamaría reconoce a los premiados de la III Pre-incubadora y da la bienvenida a los que participarán en la IV

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital en funciones, Guillermo Santamaría, ha felicitado a los premiados y a todos los proyectos finalistas de la tercera edición de La Pre-incubadora. "Hoy no solo reconocemos a tres proyectos excelentes; reconocemos el talento, el esfuerzo, la constancia y la valentía de quienes habéis decidido convertir una idea en un proyecto real", ha dicho Santamaría.

Los galardonados han sido: Primer premio para Brainpeaks, segundo premio para GiocarteE y tercer Premio para Prometeo B2B.

BrainPeaks es una plataforma que integra evaluación neurocognitiva, entrenamiento cognitivo y neurofeedback. Combina señales biométricas (EEG y HRV) con test cognitivos y físicos para ofrecer programas personalizados de mejora en deporte y neurorehabilitación.

El equipo combina perfiles de neurociencia, deporte e ingeniería, lo que les permite cubrir desde la investigación básica hasta la aplicación práctica y el desarrollo tecnológico.

Por su parte, Giocarte es una línea de juegos de mesas accesibles, sociales, dinámicos y sostenibles. Actualmente cuenta con dos prototipos: Goat ¿ Locos como cabras: competitivo y humorístico. Cosmos - Caos en órbita. Estratégico y de memoria.

El juego Goat se inspira en el pueblo de una de las creadoras, donde hay más cabras que habitantes, y su nombre conecta con la expresión deportiva Greatest Of All Time.

Cosmos se presenta como un juego protesta a favor del medio ambiente. Ambos han sido probados con éxito en entornos reales, generando diversión y validación positiva.

Mientras que Prometeo es una plataforma SaaS de analítica financiera y predicción de la demanda con Inteligencia Artificial, especializada en empresas de distribución de material eléctrico. Actúa como un copiloto financiero que ayuda a las empresas a evitar roturas de stock y reducir el sobreinventario, transformando el stock inmovilizado en caja.

El consejero ha felicitado al conjunto de participantes de esta tercera edición, "porque llegar hasta aquí ya es un éxito". Emprender no es fácil y hacerlo desde el conocimiento, la innovación y el compromiso con el territorio tiene aún más mérito.

La Pre-incubadora es un programa impulsado por la Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, y desarrollado junto a la Fundación Universidad Sociedad de la Universidad de Extremadura, que demuestra que "cuando las instituciones, la universidad y el ecosistema emprendedor trabajan juntos, los resultados llegan", ha dicho Santamaría.

IDEAS INNOVADORAS

El objetivo del programa es acompañar a las ideas innovadoras para que se conviertan en proyectos empresariales viables, generar oportunidades de autoempleo y, sobre todo, retener y atraer talento joven a Extremadura.

Lo hace combinando formación práctica, mentoría experta, validación de mercado, contacto directo con empresas y conexión con todos los recursos del ecosistema emprendedor regional.

Tal y como ha dicho el consejero, "los datos avalan este camino. En las cuatro ediciones del programa se han presentado 90 proyectos y se han seleccionado 55, con una evolución constante y una diversidad sectorial que refleja muy bien el potencial de nuestra región".

Los proyectos están vinculados a la digitalización, la inteligencia artificial, la salud, la sostenibilidad, la agroindustria, la bioeconomía, la educación, la cultura o el impacto social.

IV PRE-INCUBADORA

En la jornada de la mañana la directora general de Empresa, Celina Pérez, dio la bienvenida a los 15 proyectos seleccionados de la cuarta edición, que comienzan ahora un recorrido que se extenderá hasta julio de 2026.

Proyectos muy diversos, conectados con retos reales: bienestar, veterinaria, ciberseguridad, drones, bioeconomía, impresión 3D, inteligencia aplicada al sector agroganadero o diversificación rural, entre otros.

Es importante destacar que se acogen a proyectos académicos procedentes de trabajos fin de grado (TFG), trabajo fin de máster (TFM), tesis o de Formación Profesional para aprovechar las sinergias entre el ámbito educativo y las empresas.

El consejero ha asegurado que desde el Gobierno de María Guardiola "vamos a seguir acompañándoos, facilitando itinerarios de crecimiento, conectándoos con otros programas, con aceleradoras, con financiación y con asesoramiento. Creemos que programas como La Pre-incubadora son una herramienta clave para construir una Extremadura con más oportunidades, más empresas y más futuro".

Los asistentes al acto de entrega de los premiados de la III Pre-incubadora han escuchado el testimonio de Rubén Cabecera que ha resumido el concepto 'De la idea al salto: la historia de 2Freedom'.