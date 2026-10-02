Santamaría destaca el creciente liderazgo de las mujeres en la economía extremeña y cifra en 5.500 las directivas de la región

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha destacado este jueves el creciente protagonismo de las mujeres en la economía extremeña durante la inauguración del III Foro de Emprendimiento, Talento y Mujeres Referentes 'Conectando Liderazgos', celebrado en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC) de Badajoz.

Santamaría ha subrayado que "aprovechar todo el talento que tenemos es fundamental para el desarrollo económico de Extremadura" y ha señalado que las mujeres están liderando "buena parte de la transformación económica" de la región.

El consejero ha destacado que Extremadura ha superado las 200.000 afiliaciones femeninas a la Seguridad Social y cuenta actualmente con 28.094 mujeres autónomas. Además, seis de cada diez nuevos autónomos incorporados durante el último año han sido mujeres, reflejando su creciente peso en la creación de actividad económica y empleo.

También ha puesto el foco en la evolución de las mujeres en puestos de responsabilidad. En el segundo trimestre de 2026 Extremadura registra 5.500 mujeres directivas, un 162 por ciento más que en 2023, lo que supone multiplicar por dos y medio el número de mujeres que ocupan posiciones de liderazgo empresarial.

"Es un dato que evidencia que avanzamos hacia una economía más competitiva, más moderna y también más igualitaria", ha señalado.

1.211 EMPRESAS CREADAS POR MUJERES A TRAVÉS DE LOS PAE

Santamaría ha destacado el trabajo de la Red de Puntos de Acompañamiento Empresarial de Extremadura, a través de la que más de 8.400 mujeres han recibido asesoramiento desde 2023, el 43 por ciento del total de personas acompañadas.

Este acompañamiento se ha traducido en 26.200 servicios prestados a mujeres y en la creación de 1.211 empresas lideradas por mujeres, que representan el 44 por ciento del total de empresas creadas en el marco de la Red PAE.

De estas empresas, el 95 por ciento corresponde a profesionales autónomas y el 5 por ciento restante a sociedades mercantiles.

"Son datos positivos, pero deben ser un estímulo para seguir avanzando", ha señalado el consejero, quien ha defendido la necesidad de continuar facilitando no solo el acceso al empleo y al emprendimiento, sino también "la consolidación y el crecimiento de los proyectos empresariales".

EXTREMADURA, SEGUNDO MAYOR CRECIMIENTO ECONÓMICO REGIONAL

El consejero ha vinculado estos avances con la evolución general de la economía extremeña y ha destacado los últimos datos conocidos, según los cuales Extremadura creció un 3,2 por ciento, el segundo mayor avance entre todas las regiones, mientras que el PIB per cápita alcanzó los 26.740 euros, tras crecer un 6,2 por ciento, frente al 4,7 por ciento nacional.

Asimismo, el crecimiento económico de 2024 se ha revisado al alza hasta el 3,9 por ciento, por encima del 3,7 por ciento registrado en el conjunto de España.

Santamaría ha señalado que detrás de conceptos como inversión, innovación, digitalización o internacionalización "hay personas" y ha defendido que la capacidad de Extremadura para generar actividad económica y empleo depende también de ofrecer oportunidades para que todo el talento pueda desarrollarse.

"Desde el Gobierno de María Guardiola trabajamos para crear las condiciones que permitan transformar el talento y la iniciativa en actividad económica, empresas y empleo", ha afirmado, citando las políticas de empleo y autoempleo, formación, financiación y apoyo a las empresas.

UN FORO PARA VISIBILIZAR EL TALENTO Y GENERAR CONEXIONES

El III Foro `Conectando Liderazgos', organizado por Extremadura Avante, alcanza su tercera edición con un formato más próximo y participativo en el MEIAC de Badajoz. El encuentro reúne a unas 180-190 personas del ámbito empresarial y profesional y busca visibilizar el liderazgo y el talento femenino, reforzar la relación con empresas y profesionales y generar conexiones con el tejido empresarial extremeño.

La jornada se articula en torno a tres perspectivas: visibilidad, trayectoria y decisión, a través de las experiencias de Mercedes Wullich, Matilde García Duarte y Yaiza Canosa.

Santamaría ha felicitado a las tres participantes y ha destacado especialmente la trayectoria de Matilde García Duarte como extremeña que ha desarrollado una carrera profesional de primer nivel.

"Encuentros como el de hoy nos permiten también hacer visible el talento y compartir experiencias que pueden abrir camino a otras personas", ha señalado.

EXTREMADURA AVANTE, ESPACIO DE CONEXIÓN

El director general de Extremadura Avante, Miguel Ángel Mendiano, ha señalado que esta tercera edición supone una evolución del foro iniciado en 2024, con un formato más cercano y relacional.

Mendiano ha explicado que el objetivo es "conectar empresas con oportunidades, personas con conocimiento y proyectos con recursos", además de compartir experiencias y dar visibilidad a referentes femeninos.

El programa cuenta con la conducción de Berta Collado y se completa con un espacio de diálogo, conclusiones y conexiones y un cóctel final.

Con esta tercera edición, 'Conectando Liderazgos' consolida una línea de trabajo iniciada en 2024 para crear un espacio en torno al emprendimiento, el talento y el liderazgo femenino en Extremadura.