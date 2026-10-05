Sanguijuelas del Guadiana liberará un águila imperial recuperada por AMUS

El grupo Sanguijuelas del Guadiana liberará el próximo martes un águila imperial ibérica recuperada en el Hospital de Fauna de AMUS, una acción enmarcada en la campaña ‘Planeta I: Irrepetible’, que pretende sensibilizar sobre los efectos del cambio climático en la fauna silvestre.

La primera liberación de los siete pollos de águila rescatados durante este verano a causa del calor fue realizada por la divulgadora y naturalista Odile Rodríguez de la Fuente.

Los músicos extremeños serán "una nueva voz para acercar el mensaje de conservación de la fauna silvestre a públicos diferentes, demostrando que la defensa de nuestro patrimonio natural es una responsabilidad compartida", han destacado desde AMUS.

Tras una visita a las instalaciones de AMUS, los participantes se desplazarán hasta el valle del río Matachel, donde está previsto que se lleve a cabo la liberación del águila imperial.

'Planeta I: Irrepetible' es una campaña de acción y sensibilización impulsada por AMUS para dar visibilidad a los efectos de las temperaturas extremas sobre distintas especies de fauna.

La organización ha advertido de que las olas de calor, cada vez más frecuentes, intensas y prolongadas, pueden provocar en los animales silvestres hipertermia, deshidratación, inanición y, finalmente, la muerte.

Además, el cambio climático está alterando sus territorios, patrones de reproducción, alimentación y desplazamientos.

En el caso del águila imperial ibérica, AMUS mantiene un programa de seguimiento y vigilancia de los territorios reproductores, reforzado durante los episodios de calor extremo.

La organización ha subrayado que cada liberación representa el resultado de meses de seguimiento, rescate, cuidados y recuperación, pero también pretende llamar la atención sobre las causas que ponen en riesgo la supervivencia de la fauna silvestre.